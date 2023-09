Esporte Copa do Mundo: Seleção Brasileira de Basquete perde a vaga direta para as Olimpíadas de 2024

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

Espanhóis perderam para o Canadá, que garantiu uma vaga nos Jogos; Brasil ainda pode se classificar via pré-olímpico. (Foto: CBB)

A eliminação do Brasil na Copa do Mundo de basquete no domingo (3) acabou custando ainda mais caro do que deveria. Por uma combinação de resultados, a seleção acabou ficando sem a vaga direta para as Olimpíadas de 2024.

Precisando de uma vitória para avançar para as quartas de final do Mundial, o Brasil acabou derrotado pela Letônia por 104 e 84 e deu adeus ao torneio. Contudo, pela boa campanha que vinha fazendo, existia a grande chance de a seleção conseguir uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris por uma combinação tripla de resultados.

O primeiro a perder foi Porto Rico, por 73 a 57. Depois, já após o jogo do Brasil contra a Letônia, foi a vez dos dominicanos serem eliminado, 112 a 79 contra a Sérvia. Restava o duelo entre Espanha e Canadá para os brasileiros torcerem. A Espanha liderou o jogo inteiro, chegou a abrir dez pontos de vantagem no terceiro quarto, mas acabou sofrendo a virada nos minutos finais.

Depois uma partida muito disputada, a equipe canadense conseguiu grande virada contra a Espanha, venceu por 88 a 85 e avançou na Copa do Mundo. Deste modo, quem ficou com a vaga foi o próprio Canadá.

A outra vaga dada para o continente será dos Estados Unidos, que até perderam para a Lituânia, mas se classificaram para as quartas de final do Mundial.

O Brasil ainda tem chances de garantir uma vaga para Paris 2024. A seleção irá disputar o pré-olímpico mundial, que acontece de 2 a 7 de julho de 2024, e precisará vencer sua chave para se classificar.

Retrospecto

O Brasil não se classificou para as Olimpíadas de Tóquio, ficando em 13º na Copa do Mundo de 2019, na China, e perdendo a decisão do Pré-Olímpico repescagem, em 2021, para a Alemanha. Em 2016, a seleção jogou as Olimpíadas sem precisar da seletiva, já que o Rio de Janeiro sediou o evento. Ali, com duas vitórias e três derrotas, foi eliminada na primeira fase.

Regulamento

O regulamento para a conquista das vagas olímpicas diz que os dois melhores times classificados do continente americano nesta Copa do Mundo se classifica para Paris 2024. Os Estados Unidos, superfavoritos, já estão classificados para as quartas de final e com a vaga garantida, apesar da derrota deste sábado para a Lituânia.

Além dos norte-americanos e dos canadenses, Austrália, França, Japão e Sudão do Sul são as outras seleções já confirmadas para os Jogos Olímpicos.

