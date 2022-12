Esporte Copa do Mundo: veja os jogadores que batem um bolão nas redes sociais

Por Redação O Sul | 15 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Cristiano Ronaldo, astro da seleção portuguesa, conta com 516 milhões de seguidores no Instagram. Foto: Reprodução/Instagram Cristiano Ronaldo, astro da seleção portuguesa, conta com 516 milhões de seguidores no Instagram. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os jogadores que participaram da Copa do Mundo não são craques apenas em campo, mas também batem um bolão nas redes sociais. Verdadeiros influenciadores digitais, eles acumulam milhões de seguidores.

É o caso de Cristiano Ronaldo, astro da seleção portuguesa, que conta com 516 milhões de seguidores no Instagram. A marca foi alcançada durante o torneio – antes, ele tinha 496 milhões de seguidores. Já no Facebook, ele tem 156 milhões de seguidores e, no Twitter, 106 milhões.

O atacante, que se tornou o primeiro jogador a fazer gols em cinco edições da Copa, tem hoje o segundo perfil mais seguido do mundo no Instagram, perdendo apenas para a conta oficial da própria rede social, com 577 milhões de usuários.

Em sua mais recente postagem, o craque disse que “ganhar um Mundial por Portugal era o maior e mais ambicioso sonho” da carreira. “Infelizmente, ontem esse sonho acabou”, escreveu. CR7, como é conhecido, se referia à eliminação de Portugal no jogo contra Marrocos, no último sábado (10).

Por sua vez, o segundo jogador com mais seguidores garantiu vaga na final da Copa ao vencer a Croácia. Durante os 25 dias do torneio até o momento, o argentino Lionel Messi angariou 16 milhões de novos seguidores no Instagram e hoje as suas postagens são acompanhadas por 389 milhões de pessoas em todo o mundo. Já no Facebook ele tem 108 milhões de seguidores – o craque não tem conta no Twitter.

Fechando o pódio está Neymar, com 194 milhões de seguidores, 13 milhões a mais do que antes do início do Mundial. Já no Facebook, ele conta com 89 milhões seguidores e, no Twitter, 60,1 milhões.

Após a eliminação do Brasil na Copa, o craque escreveu uma carta aberta ao Tite no Instagram. Nela, o camisa 10 agradece aos ensinamentos do treinador. “Você merecia ser coroado com essa Copa, todos nós merecíamos por tudo que fizemos e por tudo que abrimos mão para tentar alcançar o nosso maior sonho.”

Outro brasileiro que – apesar de não estar no ranking dos 10 maiores influenciadores digitais da Copa – chamou a atenção no Instagram foi o Richarlison. O camisa 9 alcançou 19 milhões de seguidores no Instagram com sua simpatia, seu jeito irreverente e, claro, seus gols.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte