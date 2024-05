Esporte Brasil é escolhido para ser a sede da Copa do Mundo de futebol feminino de 2027

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

A escolha do Brasil foi anunciada pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino

O Brasil foi escolhido pela Fifa para ser a sede da Copa do Mundo de futebol feminino de 2027. O anúncio ocorreu na madrugada desta sexta-feira (17) durante o 74º Congresso da entidade em Bangkok, na Tailândia.

Essa é a primeira vez na história que a competição será disputada na América do Sul. O Brasil já sediou duas Copas do Mundo masculinas, em 1950 e 2014.

Além do País, Bélgica, Alemanha e Holanda haviam apresentado uma candidatura conjunta. Já os Estados Unidos e o México desistiram da disputa em abril.

Durante o congresso da Fifa, as comitivas tiveram 15 minutos para fazer uma apresentação final. O Brasil apostou na defesa da sustentabilidade, do desenvolvimento esportivo, da liderança feminina no futebol e dos direito das mulheres.

Além disso, a campanha brasileira propôs o uso de dez estádios que foram palco de jogos da Copa de 2014, entre eles o Beira-Rio, com abertura e final no Maracanã. No entanto, a programação pode ser alterada pela Fifa.

O slogan da candidatura brasileira foi “Uma Escolha Natural”. O processo foi apoiado pelo governo federal, que criou um grupo de trabalho, em outubro de 2023, para ajudar na análise dos requisitos da candidatura.

Em fevereiro deste ano, uma comitiva de especialistas de várias áreas visitou o Brasil para uma análise técnica da candidatura. O País recebeu nota 4, em uma escala que vai até 5. Bélgica, Alemanha e Holanda receberam nota 3,7.

Na votação desta sexta, o Brasil venceu os concorrentes por um placar de 119 votos a 78. O resultado foi anunciado pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A última Copa do Mundo Feminina foi sediada na Austrália e na Nova Zelândia. A competição, disputada em agosto de 2023, consagrou a seleção da Espanha como campeã. O Brasil decepcionou e caiu ainda na fase de grupos.

Estádios

Veja os estádios que o Brasil propôs para a Copa Feminina de 2027:

Maracanã (Rio de Janeiro)

Neo Química Arena (São Paulo)

Mineirão (Belo Horizonte)

Mané Garrincha (Brasília)

Arena Pantanal (Cuiabá)

Arena Castelão (Fortaleza)

Arena da Amazônia (Manaus)

Estádio Beira-Rio (Porto Alegre)

Arena de Pernambuco (Região de Recife)

Arena Fonte Nova (Salvador)

