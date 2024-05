Mundo Coreia do Norte envia balões com lixo e fezes para a Coreia do Sul

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2024

Autoridades acreditam que envio seja resposta a uma ação semelhante de ativistas sul-coreanos. (Foto: Reprodução)

A Coreia do Norte enviou balões para a Coreia do Sul transportando fezes e lixo, segundo informações divulgadas por militares sul-coreanos nessa quarta-feira (29). Um alerta foi emitido para moradores que vivem em regiões de fronteira. Até a noite, autoridades sul-coreanas já haviam contabilizado 260 balões.

Os balões começaram a ser vistos sobrevoando o território sul-coreano na noite da última terça-feira (28). Segundo o governo da Coreia do Sul, alguns balões conseguiram chegar a uma província no sudoeste do país.

Mais tarde, a Coreia do Norte confirmou o envio dos artefatos transportando lixo e fezes. Através da TV estatal KCNA, Pyongyang disse que a ação é uma retaliação a Seul e afirmou que continuará enviando os balões.

Kim Yo-Jong, irmã do líder norte-coreano, Kim Jong-Un, emitiu um comunicado na mídia estatal KCNA, criticando Seul como “vergonhosa e descarada” por criticar os balões enquanto defende a liberdade de expressão de seus cidadãos.

Imagens divulgadas pela imprensa da Coreia do Sul mostraram balões brancos amarrados a sacos plásticos com lixo. Os militares afirmaram que encontraram resíduos como garrafas de plástico, baterias, peças de sapato e fezes.

As autoridades acreditam que o envio dos balões para a Coreia do Sul seja uma resposta a uma ação semelhante promovida por ativistas sul-coreanos e desertores da Coreia do Norte.

Balões com k-pop e críticas

Nos últimos anos, críticos ao regime de Kim Jong-un enviaram para a Coreia do Norte balões com panfletos contendo informações negativas sobre o governo norte-coreano, além de cartões de memória com músicas de k-pop.

A Coreia do Sul desencorajou ativistas a continuarem com a prática, afirmando que ações do tipo não contribuem para a paz. Uma lei proibindo o lançamento de balões chegou a ser aprovada em 2021, mas foi derrubada pela Suprema Corte sob o argumento da liberdade de expressão.

Segundo a agência sul-coreana Yonhap, a Coreia do Norte havia prometido uma “ação olho no olho” contra “coisas sujas” enviadas da Coreia do Sul.

Diante da suposta resposta norte-coreana, as autoridades da Coreia do Sul pediram aos moradores que não se aproximem dos balões enviados pelo Norte. Em vez disso, a população deve acionar a polícia.

“Estes atos da Coreia do Norte violam claramente o direito internacional e ameaçam seriamente a segurança do nosso povo”, afirmaram os militares da Coreia do Sul em um comunicado.

O Sul ainda classificou a atitude do Norte como “desumana” e “vulgar”.

