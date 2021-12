Mundo Coreia do Norte proíbe demonstrações de felicidade por 11 dias por causa do aniversário da morte de ex-ditador

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2021

A medida ocorre em meio às homenagens que marcam o 10º aniversário de morte de Kim Jong-il, pai do atual ditador Kim Jong-un. (Foto: Reprodução)

O governo da Coreia do Norte proibiu que a população demonstre sinais de felicidade por 11 dias. A medida ocorre em meio às homenagens que marcam o 10º aniversário de morte de Kim Jong-il, pai do atual ditador Kim Jong-un.

As restrições incluem a proibição explícita de dar risadas ou consumir bebida alcoólica durante o período de luto. No dia exato em quem a morte de Kim Jong-il completou dez anos, na última sexta-feira (17), os norte-coreanos foram proibidos até de fazer compras.

O ex-ditador norte-coreano governou o país de 1994 até 2011, quando morreu após sofrer um ataque cardíaco aos 69 anos de idade.

Na sexta-feira, durante cerimônia em uma praça de Pyongyang, a capital, os norte-coreanos recordaram o aniversário e inclinaram a cabeça em silêncio diante dos retratos do falecido líder e de seu pai, Kim Il-sung, fundador da Coreia do Norte.

Durante a cerimônia, as pessoas também se inclinaram diante de um mural que representa os dois Kims e depositaram flores no local. A imprensa estatal norte-coreana publicou editoriais que elogiam a “liderança revolucionária” de Kim Jong-il, e pedem à população que se mantenha “fiel” a seu filho.

10 anos no poder

Atual ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un assumiu o poder em dezembro de 2011, aos 28 anos. Só no enterro do pai dele que o povo soube quem passaria a comandar o país.

Kim Jong-un tinha apenas 28 anos na época e era quem carregava o caixão de seu pai, sinal de que o sucessor já havia sido escolhido. Poucos observadores nacionais e internacionais o julgavam capaz de dirigir o país, mas o jovem ditador transformou rapidamente a Coreia do Norte, criando ritos de adoração ao chefe de Estado.

“O sucesso político não alimenta o povo”, explicou Go Myung-hyun, do Instituto Asan de Seul. “Kim Jong-un precisa de resultados econômicos, mas não consegue mais obtê-los. Para compensar a falta de sucesso econômico prometida a seu povo, ele busca preencher esse vazio com uma filosofia oficial”, disse.

Para esconder suas dificuldades políticas e econômicas, Kim Jong-un reforça o culto à personalidade, chegando até mesmo a esconder em seu gabinete os quadros dos ex-líderes norte-coreanos que o precederam na função. Ele exige ser chamado de Suryong, ou “dirigente supremo”, um título reservado, até agora, a seu avô, Kim II-sung, fundador do regime.

Essa idolatria faz parte do cotidiano do povo norte-coreano, privado de todo tipo de liberdade e sobre quem Kim Jong-un tem poder de vida e morte. A título de exemplo, é o regime que escolhe a profissão que as pessoas vão exercer em seu futuro. As informações são do portal de notícias G1 e da RFI.

