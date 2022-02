Grêmio Corinthians bate o Grêmio em 1 a 0 no fim e ganha a primeira Supercopa feminina

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2022

O jogo foi disputado na Neo Química Arena e contou com 19.547 pessoas nas arquibancadas. O jogo foi disputado na Neo Química Arena e contou com 19.547 pessoas nas arquibancadas. (Foto: Reprodução)

O Corinthians é campeão da primeira edição da Supercopa feminina. A equipe venceu o Grêmio por 1 a 0, já nos acréscimos, num cabeceio da meio-campista Gabi Zanotti. O jogo foi disputado na manhã deste domingo (13) na Neo Química Arena, em São Paulo, e contou com 19.547 pessoas nas arquibancadas.

Corinthians pressiona mais no primeiro tempo

Em casa, o Corinthians impôs a sua superioridade dentro de campo e manteve o time do Grêmio sob pressão. As jogadoras do Timão, porém, conseguiram somente uma boa chance, aos 37′ minutos. Gabi Portilho cruzou na segunda trave e a bola sobrou para Tamires, que chutou cruzado. A bola sobrou com Jheniffer e ela emendou um chute de bico, com boa defesa da goleira Lorena, do Grêmio. A equipe gaúcha, porém, produziu menos, com uma estratégia bem definida dentro de campo: a aposta no contra-ataque, alcançada por uma defesa mais concisa.

Grêmio começa segundo tempo com intensidade

As jogadoras do Grêmio resolveram ir para cima na segunda etapa, especialmente em jogadas criadas por Lais Estevam e Caty. As duas tiveram bons chutes aos 18′ e 20′ minutos, mas não conseguiram aproveitar e mandaram para fora. Com mais aberturas em campo, o Corinthians começou a tentar equilibrar as ações a partir de saídas rápidas pelas laterais. Aos 22′, Yasmin cobrou falta na cabeça de Tarciane, que conseguiu emendar e mandar para o gol. A defesa do Grêmio conseguiu ficar à frente e salvou em cima da linha. Aos 25′, o Corinthians chegou bem de novo com Jaqueline. Ela viu a goleira Lorena adiantada e mandou uma bomba de longe. A bola passou pertinho do travessão.

Corinthians abre o placar no final

O Timão conseguiu balançar a rede somente aos 48′ do segundo tempo. A equipe já havia chegado bem um minuto antes, com Miriã, que teve seu chute defendido pela goleira Lorena. No lance seguinte, porém, Diany cobrou escanteio na cabeça de Gabi Zanotti, que saltou mais alto do que a defesa adversária e mandou para a rede.

Ficha técnica

Grêmio

Lorena, Laís, Pati Maldaner, Tuani, Jéssica Soares, Tchula, Pri Back, Rafa Levis (Cássia), Caty, Lais Estevam (Dani Barão) e Luany (Dani Ortolan). Técnica: Patrícia Gusmão.

Corinthians

Paty, Katiuscia (Paulinha), Giovanna Campiolo, Tarciane, Yasmim, Liana Salazar (Diany), Gabi Zanotti, Tamires (Ellen), Adriana (Miriã), Jheniffer (Jaqueline) e Gabi Portilho. Técnico: Arthur Elias.

Arbitragem

Edina Alves, auxiliada por Neuza Back e Fabrini Bevilaqua.

