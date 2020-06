Esporte Corinthians informa que oito jogadores testaram positivo para coronavírus

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Clubes paulistas tiveram a liberação para retomar as atividades do futebol profissional seguindo medidas preventivas ao coronavírus. Foto: Reprodução Clubes paulistas tiveram a liberação para retomar as atividades do futebol profissional seguindo medidas preventivas ao coronavírus. (Foto: Arquivo/Ministério dos Esportes) Foto: Reprodução

Após reuniões com a FPF (Federação Paulista de Futebol), prefeitura e governo do Estado de São Paulo, clubes participantes da Série A1 do Campeonato Paulista, como o Corinthians tiveram a liberação para retomar as atividades do futebol profissional seguindo medidas preventivas ao coronavírus e adotando o Protocolo de Retomada Gradual aos Treinos da FPF. O clube, porém, informou no sábado (20) que oito atletas têm o vírus no corpo, mas não apresentam sintomas da Covid-19, além de cinco pessoas da comissão técnica, que estão assintomáticas.

Segundo o Corinthians, atletas, comissão técnica, staff e funcionários do CT Dr Joaquim Grava realizaram exames laboratoriais nos dias 18 e 19 e os resultados saíram após 190 testes de coronavírus.

Os oito atletas ficarão afastados das atividades do centro de treinamento por dez dias e serão submetidos a novos exames. O recém-chegado atacante Jô não foi testado e passará pelo procedimento no início da próxima semana.

Outros 19 atletas se apresentarão no CT Dr. Joaquim Grava, na segunda-feira (22), para a retirada de EPI (equipamentos de proteção individual) que se tornarão de uso pessoal no dia a dia, além de materiais de treino como uniformes e chuteiras, que serão conduzidos e higienizados pelos atletas em suas casas, informou o clube.

As cinco pessoas da comissão técnica e de outros departamentos do centro de treinamento também diagnosticadas com o vírus e seguirão o mesmo cronograma de avaliações dos atletas, mesmo estando assintomáticas.

O massagista Raimundo “Ceará” apresentou sintomas da doença, foi hospitalizado e apresentou melhora. Pertencente ao grupo de risco estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, será preservado das atividades, assim como todos que têm mais de 60 anos, e receberá acompanhamento médico diário.

O Departamento Médico do Clube, formado por Ivan Grava, Ana Carolina Côrte e Júlio Stancatti, desenvolveu protocolos específicos para a medicina esportiva que atendeu as expectativas e estão sendo seguidas por outros clubes brasileiros.

A partir de terça-feira (23), os atletas liberados para o trabalho começarão a bateria de avaliações físicas, testes bioquímicos e fisiológicos para o retorno as atividades.

O CT Dr. Joaquim Grava está devidamente preparado e irá seguir rigorosamente os protocolos de segurança, como:

– não utilização de vestiários;

– equipamento de Proteção Individual (EPI) para todos os funcionários nas dependências do CT (incluindo atletas, exceto durante atividades físicas);

– pontos de higienização com álcool espalhados;

– divisão de grupos fixos;

– atividades ao ar livre no campo;

– fisioterapeutas designados aos mesmos grupos de atletas para não haver variação de contato;

– sem refeições no centro de treinamento para diminuir risco de compartilhamento de objetos.

Ainda não há recomendações de segurança para a entrada de profissionais de imprensa, e enquanto isso o Corinthians informou que direcionará sua produção de conteúdo para fornecer material para os canais de mídia e torcedores.

