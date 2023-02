Inter Corinthians vence o Internacional e disputa final da Supercopa Feminina

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

Diany e Tamires marcaram para a equipe de Arthur Elias, enquanto Priscila fez para o Inter Foto: Divulgação Diany e Tamires marcaram para a equipe de Arthur Elias, enquanto Priscila fez para o Inter. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Corinthians está na final da Supercopa feminina pelo segundo ano consecutivo. As Brabas venceram o Internacional nesta quinta-feira (9), por 2 a 1, na Neo Química Arena e ficaram com a vaga na decisão. Diany e Tamires marcaram para a equipe de Arthur Elias, enquanto Priscila fez para o Inter.

Atual campeã do torneio, a equipe corintiana busca o bicampeonato contra o Flamengo, que passou pelo Real Brasília, neste domingo, às 10h15 (de Brasília). O grande campeão embolsará uma premiação de R$ 500 mil, algo inédito. O resultado também ampliou a invencibilidade do Corinthians sobre o Internacional no futebol feminino. Em sete confrontos, são cinco vitórias e dois empates.

O jogo

O Corinthians teve falta perigosa para cobrar aos sete minutos, após Gabi Barbieri derrubar Gabi Portilho na entrada da área. Na cobrança, porém, Diany rolou para Yasmim, que mandou distante do gol. A outra chegada foi com Jheniffer, que chutou por cima da meta colorada. Aos 23, Jaque arriscou de longe, assustando a goleira do Inter.

As Gurias Coloradas quase abriram o placar aos 26, em bela cobrança de falta de Belén, que chutou direto e viu Lelê salvar. Pouco depois, a defesa do Inter afastou mal a bola da área, Millene ficou com ela, mandando pelo esquerdo de Gabi Barbieri. A resposta Alvinegra veio com Gabi Portilho. Isa Haas fez o corte. Depois, Diany cobrou falta rasteira e a goleira fez a defesa.

Antes de terminar o primeiro tempo, Arthur Elias promoveu mudanças, colocando Katiuscia e Andressa Pereira nos lugares de Carol Tavares e Tarciane.

Segundo tempo

O segundo tempo começou com as equipes ansiosas para abrir o placar. Logo no primeiro minuto, Gabi Portilho ficou com a sobra e Gabi defendeu. Minutos depois, Belén finalizou e Lelê estava atenta para fazer a defesa. As Brabas tiveram chances com Gabi Portilho e Yasmim. Na primeira, Gabi defendeu, depois a lateral mandou para fora.

Pressionando, o Corinthians finalmente abriu o placar aos 15 minutos. Diany recebeu lançamento de Jaque na área, ajeitou para Gabi Portilho, no fundo, e recebeu de volta para estufar a rede do Internacional. Minutos depois, Lelê, uma das destaques do jogo, salvou as Brabas mais uma vez, após chance de Capelinha.

Tamires ampliou para o Timão, aos 24, em cobrança de pênalti sofrido por Millene, atingida por Bruna Benites na área. Aos poucos, as modificações de Maurício Salgado foram funcionando. Milleninha apareceu bem no ataque e por pouco não marcou. Na sequência, aos 39, Tamara chutou cruzado, Katiuscia afastou errado e Priscila, livre, diminuiu.

A partida seguiu movimentada até o fim. O Corinthians buscou o terceiro gol para matar o jogo, enquanto as Gurias Coloradas tentavam o empate. Placar final: Corinthians 2, Internacional 1.

Ficha técnica:

Corinthians 2 X 1 Internacional

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data: 09 de fevereiro de 2023 (quinta-feira)

Horário: às 15h30 (de Brasília)

Corinthians: Lelê; Carol Tavares (Katiuscia), Mariza, Tarciane (Andressa Pereira) e Yasmim (Carol Nogueira); Ju Ferreira, Millene e Diany (Tamires); Gabi Portilho (Vic Albuquerque), Jaqueline e Jheniffer.

Técnico: Arthur Elias.

Internacional: Gabi Barbieri; Roberta (Tamara), Bruna Benites, Isa Haas e Eskerdinha; Capelinha, Djeni, Fany Gauto (AnaLuyza) e Pati Llanos (Priscila); Belén Aquino (Mileninha) e Fabiola Sandoval.

Técnico: Maurício Salgado.

Gols:

Corinthians: Diany (aos 13 minutos do 2°T) e Tamires (aos 24 minutos do 2°T).

Internacional: Priscila (aos 39 minutos do 2°T)

Cartões amarelos: Jaqueline, Carol Nogueira (Corinthians); Gabi Barbieri, Isabela Capelinha, Bruna Benites, Fabiola Sandoval (Internacional)

Público: 4.777

Renda: R$147.469,50

Árbitra: Deborah Cecilia Cruz Correia (Fifa-PE)

Assistentes: Patricia Carla de Oliveira (SP) e Izabele de Oliveira (SP)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

