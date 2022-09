Inter Corinthians x Inter tem 39 mil ingressos vendidos; número é recorde do futebol feminino

22 de setembro de 2022

A decisão do Corinthians contra o Internacional é neste sábado, às 14h, na Neo Química Arena Foto: CBF

Com 39 mil ingressos vendidos antecipadamente para a final do Brasileiro Feminino, em parcial divulgada na noite desta quarta-feira (21), a torcida do Corinthians já superou a marca para estabelecer um novo recorde de público do futebol feminino em jogos entre clubes do Brasil.

A decisão contra o Internacional é neste sábado (24), às 14h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O número anterior a ser batido era do primeiro jogo da decisão, quando 36.330 pessoas acompanharam o empate por 1 a 1 no Beira-Rio. Com o resultado, quem vencer no tempo normal será campeão. Em caso de nova igualdade, a definição vai para os pênaltis.

O recorde será válido para partida entre clubes no país. O maior público da história do futebol feminino no país foi entre Brasil e Suécia, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. Mais de 70 mil torcedores acompanharam a partida no Maracanã.

