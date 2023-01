Esporte Coritiba coloca apenas mulheres e crianças no estádio após briga de torcidas

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2023

Inicialmente, o Coxa jogaria de portões fechados Foto: Divulgação/Coritiba Inicialmente, o Coxa jogaria de portões fechados (Foto: Divulgação/Coritiba) Foto: Divulgação/Coritiba

Uma situação inédita chamou atenção na vitória do Coritiba, por 1 a 0, sobre o Aruko, no domingo (15). Somente mulheres e crianças de até 12 anos puderam acompanhar a partida válida pelo Campeonato Paranaense.

Mais de oito mil torcedoras e crianças compareceram ao Estádio Couto Pereira, na capital paranaense. O Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) acatou pedido do Coritiba e reverteu, parcialmente, uma punição imposta ao clube após confusão no clássico contra o Athletico Paranaense, em fevereiro do ano passado.

Inicialmente, o Coxa jogaria de portões fechados. Nas redes sociais, o time compartilhou imagens da festa da torcida. Em campo, o único gol da partida foi marcado aos 41 minutos do primeiro tempo pelo atacante Alef Manga.

