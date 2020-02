Notas Capital Coro Sinfônico da OSPA abre inscrições para novas vozes

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2020

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre tem boas notícias para cantores que buscam aperfeiçoar as habilidades vocais. O Coro Sinfônico da OSPA, um dos principais grupos corais do Estado, procura novos timbres. Até 21 de fevereiro candidatos podem se inscrever. As audições são realizadas no final do mesmo mês em horário a ser combinado por e-mail.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Capital

Deixe seu comentário