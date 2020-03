Economia Coronavírus faz governo baixar para 2,1% previsão de alta do PIB

Revisão foi anunciada pelo Ministério da Economia e ocorre em meio aos temores de desaquecimento mais acentuado na economia mundial devido ao surto de coronavírus Foto: Divulgação

O Ministério da Economia informou que sua estimativa oficial para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2020 foi revisada de 2,4% para 2,1%. A projeção consta no Boletim Macrofiscal, divulgado pela Secretaria de Política Econômica nesta quarta-feira (11).

O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no País e serve para medir a evolução da economia. De acordo com a área econômica, a revisão para baixo está relacionada com os efeitos do surto do coronavírus na economia mundial e, consequentemente, no Brasil.

“Os impactos esperados [do coronavírus] sobre a economia brasileira situam-se dentro de um intervalo de -0,1 ponto percentual a -0,5 ponto percentual no crescimento de 2020, com um valor próximo a 0,3 ponto percentual como sendo o cenário mais provável”, informou o ministério no boletim.

O ministério aponta que o tamanho do impacto da crise provocada pelo coronavírus sobre os países “dependerá da sua magnitude e da dinâmica de sua recuperação”, e que o surto pode gerar “choques negativos”, tais como: choque de produtividade, devido a quebras de cadeia produtiva e possíveis limitações promovidas pela doença ao trabalho; choque de demanda; resultante na queda de PIB mundial; choque nos preços de commodities; choques nas condições financeiras, limitando o crédito.

Com a revisão anunciada nesta quarta, a previsão do governo se aproxima da estimativa mais recente do mercado financeiro para o desempenho da economia brasileira em 2020. De acordo com pesquisa realizada pelo Banco Central na semana passada, os investidores esperam crescimento de 1,99% para o PIB neste ano.

A crise gerada pelo coronavírus representa um obstáculo a mais para o Brasil, que vem enfrentando dificuldades para retomar um crescimento mais consistente depois da recente recessão. No começo de março, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou que em 2019 a economia brasileira registrou crescimento de 1,1%, o desempenho mais fraco em 3 anos.

Petróleo

O Ministério da Economia também fez comentários sobre a queda do preço do petróleo nos últimos dias, por conta de conflito sobre o nível de produção entre os maiores produtores (Rússia e Arábia Saudita).

“De um lado, uma queda no preço de petróleo pode ser interpretada como um choque positivo na oferta, diante da redução do custo dos insumos de produção. Por outro, há empresas muito alavancadas que poderão ter dificuldades creditícias à frente, caso o preço do petróleo permaneça no patamar atual”, informou.

O governo acrescentou que, “no momento atual”, as dificuldades das empresas, e seus desdobramentos, “têm se sobreposto aos efeitos positivos e são responsáveis por elevar as preocupações dos investidores globais”.

