Notas Mundo Coronavírus pode levar mais pessoas a buscar asilo na UE

Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O isolamento do coronavírus diminuiu o número de postulantes a asilo que conseguem chegar à Europa, mas a pandemia pode desencadear mais chegadas no futuro se agravar tumultos no Oriente Médio e no norte da África, disse a agência de asilo da União Europeia. A agência disse que em março o bloco só registrou cerca de metade dos pedidos de asilo de fevereiro.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Mundo