Por Redação O Sul | 3 de abril de 2022

O anúncio foi feito pelo governador Ranolfo Vieira Júnior Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini O anúncio foi feito pelo governador Ranolfo Vieira Júnior. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

Ex-comandante da Brigada Militar, o coronel da reserva Vanius Cesar Santarosa será o novo secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito no início da tarde deste domingo (03) pelo governador Ranolfo Vieira Júnior, no Palácio Piratini.

A pasta era comandada por Ranolfo, que acumulava os cargos de vice-governador e secretário da Segurança. Na quinta-feira (31), ele assumiu o governo gaúcho após a renúncia de Eduardo Leite.

O delegado Heraldo Chaves Guerreiro, chefe do Departamento de Polícia do Interior, será o novo secretário-adjunto da pasta.

Durante o anúncio, o governador ressaltou a importância da integração entre as forças de segurança do Estado e disse que usou como critério para a escolha dos nomes “o currículo deles e também a qualidade dos serviços prestados”.

A posse conjunta de 11 novos secretários do governo gaúcho será realizada na tarde desta segunda-feira (04). Os antigos secretários deixaram os cargos para disputar as eleições deste ano. Os nomes dos substitutos, com exceção da pasta da Segurança, não foram divulgados.

