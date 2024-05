Rio Grande do Sul Corpo de Bombeiros de São Paulo recebe prêmio pelo resgate do cavalo Caramelo

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Animal foi resgatado há duas semanas de um telhado em Canoas, onde ficou ilhado por quatro dias. (Foto: Reprodução de TV)

O Corpo de Bombeiros de São Paulo foi homenageado pelo resgate do cavalo Caramelo, realizado em Canoas, no Rio Grande do Sul, em 9 de maio. O prêmio é da organização não governamental Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais (Peta).

O equino foi resgatado depois de ficar ilhado no telhado de uma casa em meio às enchentes que atingiram a região. As equipes dos Bombeiros de São Paulo, que estavam no Sul em apoio às vítimas das chuvas, planejaram uma força-tarefa para resgatar o animal.

“A gente fica muito feliz e honrado. Esse prêmio reflete todo o trabalho do Corpo de Bombeiros de São Paulo, não só no resgate do Caramelo, mas de tantos outros animais que são resgatados em situação difícil, no Rio Grande do Sul e em todo o estado de São Paulo”, afirmou o capitão do Corpo de Bombeiros Tiago Franco.

Resgate

O cavalo ficou quatro dias à espera de socorro. Para a operação, os bombeiros receberam o apoio de veterinários voluntários paulistas, que também se mobilizaram pelo resgate. Foram mais de dez profissionais envolvidos. O animal foi sedado para ser retirado em segurança em um bote. “Foi um resgate muito técnico, realizado com embarcação em um momento muito difícil da ocorrência”, disse o capitão Franco.

Os Bombeiros de São Paulo receberam da Peta um certificado e uma carta de agradecimento. “O Caramelo provavelmente teria morrido naquela enchente terrível se não fosse pelos atos heroicos desses corajosos bombeiros”, afirmou a diretora da Peta Latino, Alicia Aguayo, à Secretaria da Segurança Pública.

Os profissionais que participaram da missão foram contemplados com o “Prêmio Corpo de Bombeiros com Compaixão” da organização, conhecida mundialmente pelos direitos dos animais. Caramelo se tornou um símbolo de resistência.

“A Peta encoraja a todos para que se inspirem nos que resgataram o Caramelo e ajam imediatamente quando se depararem com um animal necessitado”, completou Aguayo.

Estado de saúde

A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) divulgou nessa quarta-feira (22) o estado de saúde do cavalo Caramelo. A publicação nas redes aproveitou para mostrar o “novo visual” do equino, de cabelo novo.

“A atualização de hoje do Caramelo não é só sobre o estado de saúde, mas também sobre o visual dele! Ele está recebendo um tratamento de rei no Hospital Veterinário da Ulbra. Hoje, ganhou um ‘corte de cabelo novo’. E já começou a sair da suplementação, pois ganhou peso”, disse a postagem da instituição.

