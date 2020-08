Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul completa três anos como instituição autônoma

O CBMRS conta atualmente com 126 quartéis, instalados em 93 municípios gaúchos.

O CBMRS (Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul) completou, neste sábado (22), três anos como instituição autônoma, vinculada à Secretaria da Segurança Pública.

Nesse período, a corporação realizou mais de 214 mil atendimentos em todo o Estado, sendo 44.087 somente em 2020. Além dos incêndios, os bombeiros gaúchos praticaram 47.007 atendimentos pré-hospitalares e atenderam 18.525 ocorrências de salvamento, busca e resgate. Em paralelo às atividades emergenciais, 59.729 ações preventivas foram contabilizadas.

Somente em 2020, foram atendidas 16.278 ocorrências de incêndio, sendo 2.672 em edificações familiares, 453 edificações comerciais e 13.153 em outros casos. Desse total, 5.723 ocorreram em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Os atendimentos são gerados, em sua maioria, a partir de ligações da comunidade, por meio do número de emergência 193.

“A maior comemoração certamente é o ganho qualitativo do serviço prestado para a comunidade gaúcha, razão de nossa existência e foco de nossa missão. A salvaguarda de vidas e patrimônio é a origem dos Corpos de Bombeiros e, a partir dessa premissa, se estabelecem todas as ações e medidas decorrentes”, celebrou o comandante-geral da corporação, coronel César Eduardo Bonfanti.

“Poder tomar parte como protagonistas nesse momento histórico nos enche de orgulho e materializa a realização profissional de forma plena. O futuro nos aponta conquistas ainda maiores, a estruturação ideal de todas nossas frações e o contínuo aprimoramento de nossos quadros. Queremos manter a confiança da população em nossa instituição”, prosseguiu.

Bonfanti é o segundo oficial a assumir a chefia da corporação desde a sua autonomização. Em 22 de agosto de 2017, foi publicado o ato de nomeação do primeiro comandante-geral, coronel Cleber Valinodo Pereira, que hoje está na reserva. A data passou a ser o marco da emancipação institucional. O ato consolidou processo inaugurado ainda em 2014, com a sanção da Emenda Constitucional 67, publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa de 20 de junho daquele ano, que autorizou o desmembramento da Brigada Militar.

