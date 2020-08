Moradores do entorno da barragem Jati, no interior do Ceará, foram retirados de suas casas preventivamente neste sábado (22) por conta do rompimento de uma tubulação, informou o Ministério do Desenvolvimento Regional. Segundo a pasta, 2 mil pessoas foram evacuadas e levadas para abrigos, hotéis e casas de familiares.

Não há registro de feridos. A obra onde ocorreu o vazamento faz parte do Eixo Norte da transposição do rio São Francisco, que foi inaugurado no dia 26 de junho pelo presidente Jair Bolsonaro.