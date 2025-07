Porto Alegre Comportas do Cais Mauá, em Porto Alegre, serão reabertas nesta quinta-feira

O trabalho deve se estender por duas horas Foto: Mateus Raugust/PMPA

Será reaberto na manhã desta quinta-feira (3), as quatro comportas do Cais Mauá, em Porto Alegre. As equipes do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) começarão pela comporta 6, que dá acesso ao Catamarã, às 6h. O trabalho deve se estender por duas horas – tempo em que também serão abertas as passagens 1, 2 e 4.

As comportas 11, 12, 13 e 14, que estão em obras, permanecerão fechadas. As passagens serão restabelecidas conforme o avanço das intervenções definitivas – iniciadas em maio pelo Departamento. A reestruturação das comportas do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre teve início em julho do ano passado após uma enchente histórica que deixou a cidade embaixo d’água em diversos pontos.

“O Guaíba está em declínio, assim como a maior parte dos seus afluentes. Os especialistas consultados pelo Dmae apontam que a possibilidade de ultrapassarmos a cota de inundação está bastante reduzida. Por isso, temos segurança na decisão de restabelecer a rotina normal do Cais Mauá”, explica o diretor-executivo do Dmae, Vicente Perrone.

As comportas 8, 9, 10 e 13 serão fechadas, definitivamente, em concreto armado, com investimento de R$ 3,1 milhões. Já as comportas 11, 12 e 14 serão substituídas por portões projetados, especificamente, para as necessidades da região, que é impactada pela força do rio Jacuí. O investimento será de R$ 8,2 milhões.

