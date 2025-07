Rio Grande do Sul Expointer 2025 terá o maior número de expositores da história do Pavilhão da Agricultura Familiar

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em 2024, o espaço obteve o maior volume de vendas de sua história, com cerca de R$ 11 milhões. Foto: Jürgen Mayrhofer/Arquivo Secom Em 2024, o espaço obteve o maior volume de vendas de sua história, com cerca de R$ 11 milhões. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Arquivo Secom) Foto: Jürgen Mayrhofer/Arquivo Secom

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 48ª edição da Expointer contará com o maior número de expositores já registrado no Pavilhão da Agricultura Familiar (PAF). Serão 456 empreendimentos, superando os 413 do ano passado. A feira ocorrerá de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Os empreendimentos inscritos representam 196 municípios gaúchos, reforçando a presença da agricultura familiar em diferentes regiões do Estado. As inscrições ocorreram a partir da segunda quinzena de maio e registraram grande procura por parte dos produtores.

Esta será a 27ª edição do PAF na Expointer. Em 2024, o espaço obteve o maior volume de vendas de sua história, com cerca de R$ 11 milhões, o que representa um aumento aproximado de 25% em comparação ao ano anterior.

Dos 456 empreendimentos confirmados, 355 são agroindústrias familiares, representando aproximadamente 78% do total. O espaço também contará com 70 estandes de artesanato, incluindo oito indígenas e dois quilombolas, e 31 estandes de flores, plantas e mudas. Entre os participantes, destacam-se 68 jovens de até 30 anos, 146 mulheres à frente dos empreendimentos e 70 expositores que participarão da Expointer pela primeira vez.

O público terá acesso a uma variedade de produtos como queijos, embutidos, laticínios, pães, cucas, doces, geleias, mel, pescados, produtos da cana-de-açúcar, farinhas, vinhos, cachaças, sucos, frutas desidratadas, ovos, licores, erva-mate, grãos e cervejas artesanais.

O espaço também contará com praça de alimentação composta por sete cozinhas vinculadas diretamente às agroindústrias familiares, oferecendo pratos típicos elaborados com produtos cultivados no meio rural gaúcho. No artesanato, os visitantes encontrarão itens confeccionados a partir de matérias-primas como lã, fibras vegetais, couro, madeira, porongos e artigos de cutelaria ligados à tradição rural do Estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/expointer-2025-tera-o-maior-numero-de-expositores-da-historia-do-pavilhao-da-agricultura-familiar/

Expointer 2025 terá o maior número de expositores da história do Pavilhão da Agricultura Familiar

2025-07-02