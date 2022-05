Geral Corpo de brasileiro desaparecido há uma semana é encontrado em Portugal

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2022

A família de Douglas Gonçalves de Almeida ainda busca explicações sobre a morte do brasileiro. (Foto: Reprodução)

O corpo do brasileiro de 36 anos que estava desaparecido em Portugal há uma semana foi encontrado na segunda-feira (16). Segundo relatos de parentes, Douglas Gonçalves havia sido visto pela última vez entrando no prédio da ex-companheira, que estava em trabalho de parto. Segundo o portal português “Sapo”, ele foi localizado no Cabo da Roca, em Sintra, a 17 quilômetros de Cascais, onde morava.

Uma vaquinha online, inicialmente criada para os custos de uma viagem visando a ajudar nas buscas pelo mineiro, agora é destinada a trazer o corpo dele ao Brasil.

“O corpo dele foi encontrado nas proximidades onde o carro também foi encontrado! Contamos com sua ajuda pois não é fácil e nem barato!”, diz a descrição da campanha, que arrecadou até o momento quase R$ 2 mil, de uma meta de R$ 20 mil.

Natural de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, Almeida se preparava para dar suporte à mulher com quem se relacionou no passado e estava esperando um filho dele. A atual companheira do mineiro, que também é brasileira, é a única em Portugal que estava atualizando a família de Douglas, enquanto buscava apoio das autoridades locais para tentar solucionar o desaparecimento.

O dono de uma oficina mecânica, localizada próxima ao prédio onde o rapaz desapareceu, disse ter visto o mineiro entrar no edifício, em Lisboa, a 33 quilômetros de onde o corpo foi encontrado, mas não o viu sair.

A família de Douglas Gonçalves de Almeida ainda busca explicações sobre a morte do brasileiro. A companheira de Almeida, Neiva Silva, disse que a polícia portuguesa não informou sequer se havia ferimentos no corpo da vítima. Em entrevista ao Jornal de Notícias, ela afirmou que é “uma situação estranha” e que a família está sem entender o que aconteceu.

“Não tenho a menor ideia do que pode ter acontecido. A família não entende nada. É uma situação estranha. Até para nós é difícil acreditar na situação de suicídio. Aparentemente esse carro só foi visto na quarta-feira e ele sumiu na segunda à noite. Há algumas coisas que não batem para nós, até por conhecermos o Douglas. Estou a aguardar que a Judiciária me comunique se há algum ferimento”. disse Neiva.

Almeida foi visto pela última vez em 9 de maio, quando avisou Neiva que iria a um hospital de Lisboa onde uma antiga namorada estava em trabalho de parto. “Ela pediu-lhe que fosse lá buscar as chaves de casa, onde deveria ir depois para recolher os objetos para a filha que estava prestes a nascer”, afirmou Neiva.

Depois da ida ao hospital, as informações estão desencontradas e a polícia portuguesa tenta entender o que aconteceu. Almeida não voltou da unidade de saúde e tampouco levou os objetos do bebê.

A Polícia Judiciária realizou perícias no carro e no local onde estava o corpo. A corporação abriu um inquérito para desvendar as circunstâncias da morte. As informações são do jornal O Globo.

