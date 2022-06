Brasil Corpo do indigenista Bruno Pereira é velado no Recife com homenagens

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











"Vida de Bruno foi de coragem, dedicação e fidelidade à causa dos indígenas", diz família em nota durante velório de indigenista morto no Amazonas. "Vida de Bruno foi de coragem, dedicação e fidelidade à causa dos indígenas", diz família em nota durante velório de indigenista morto no Amazonas. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

“A família está se despedindo de Bruno com coração cheio de gratidão por ter tido ele em nossas vidas. A vida de Bruno foi de coragem, dedicação e fidelidade à causa dos indígenas”.

A declaração faz parte de uma nota divulgada pela família do indigenista Bruno Pereira, assassinado durante uma expedição na região do Vale do Javari, no Amazonas, junto com o jornalista inglês Dom Phillips.

O corpo do pernambucano está sendo velado nesta sexta-feira (24), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife (PE), que deve ser cremado até o fim do dia. O velório de Bruno Pereira tem sido marcado por homenagens e uma cerimônia indígena realizada por um grupo da etnia Xucuru.

A família, abalada, não quis falar com a imprensa e nomeou a cunhada do indigenista, Thany Rufino, para ler uma nota em nome dos parentes.

“Bruno tinha uma missão e iluminou sua causa, e levou ela para o mundo. Neste momento e durante toda a última semana, indígenas de todo o País fizeram rituais de passagem e homenagearam Bruno Pereira. Agradecemos a todos”, diz a nota lida por Thany Rufino.

Filho de paraibanos, Bruno Pereira tinha 41 anos, era natural do Recife e deixou a esposa, a antropóloga Beatriz de Almeida Matos, além de três filhos.

Ele era apaixonado pela causa indígena e, nos anos 2000, deixou Pernambuco para trabalhar na Amazônia. É considerado um dos maiores especialistas em povos isolados do Brasil.

Durante o velório, um grupo de indígenas Xucuru, da Serra do Ororubá, em Pesqueira, no Agreste, fez uma homenagem e entoou cantos do ritual do “Toré”.

Na capela, se reuniram ao redor do caixão de Bruno, que estava coberto por uma bandeira de Pernambuco, uma do Sport Clube do Recife e por uma camisa da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja).

Eles seguravam um cartaz com as fotos das vítimas e a frase “Justiça por Dom e Bruno”. Na nota, a família de Bruno Pereira agradeceu pelo apoio.

“Aos familiares, amigos, aos indígenas e a todas as pessoas que oraram, buscaram, trabalharam, representaram Bruno. Somos eternamente gratos. Que Deus, em sua imensidão, possa retribuir a todos e às suas famílias. Agora, estamos dedicados ao amor, ao perdão e à oração”, conclui a nota.

Traslado

Bruno e Dom foram mortos durante uma expedição na região do Vale do Javari, no Amazonas. O crime ocorreu no dia 5 de junho e os restos mortais foram encontrados dez dias depois. O corpo de Bruno chegou ao Recife na noite da quinta-feira (23), em um jato da Polícia Federal.

Os restos mortais foram periciados em Brasília. Quando ocorreu a liberação, os dois corpos foram levados de avião para serem entregues às famílias.

Filho de paraibanos, Bruno Pereira era pernambucano, nascido no Recife. Deixou Pernambuco nos anos 2000, para trabalhar na Amazônia. Ele desempenhou diversas funções na Fundação Nacional do Índio (Funai) na última década.

Bruno passou pela coordenação regional do Vale do Javari, exatamente na região em que ele desapareceu durante uma expedição, no início deste mês. Deixou a esposa, a antropóloga Beatriz Matos, e três filhos.

Bruno Pereira é considerado um dos maiores especialistas em povos isolados do Brasil. O indigenista chegou a cursar jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e participaria de um filme inspirado no trabalho dele.

No dia 16 de junho, o pernambucano recebeu homenagens pela trajetória em defesa dos povos indígenas. Segundo os familiares, Bruno amava Pernambuco, a cultura, o carnaval e o Sport Club do Recife.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil