Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

Mulher deixou a residência e abandonou seu carro próximo a uma praia. (Foto: Divulgação/BM)

A Justiça gaúcha decretou a prisão temporária de uma mulher de 47 anos, suspeita de envolvimento na morte de seu marido, seguida do esquartejamento, incineração e ocultação do corpo no freezer de uma casa no balneário de Quintão, pertencente a Palmares do Sul (Litoral Norte). Ela permanece foragida desde a terça-feira (4), quando o filho dela – e enteado da vítima – assumiu a autoria.

O homem, de 23 anos, foi preso em Gramado (Serra Gaúcha), após depoimento em que confessou ter cometido o crime. Ele alegou ter matado o padrasto a facadas, que supostamente praticava violência doméstica contra a companheira. A vítima é Milton Prestes da Silva, de 55 anos.

A Polícia Civil ainda apura a circunstância e motivação da morte de Milton, bem como a participação de cada investigado. Ele não era visto pela família desde a quinta-feira passada (27). Já no sábado (1º), moradores de casas vizinhas tiveram a atenção despertada pela ocorrência de fumaça na casa dele. A esposa teria demonstrado nervosismo ao ser questionada por familiares sobre a situação, e logo deixou de carro o local.

A situação aumentou as desconfianças de algo estava errado. Aproveitando-se de que não havia ninguém na residência, familiares percorreram os cômodos até deparar com a cena macabra em um congelador. A Brigada Militar (BM) foi chamada e confirmou o relato. O automóvel da mulher foi encontrado abandonado próximo a uma praia, contendo itens suspeitos como serrote e restos de carvão.

(Marcello Campos)

