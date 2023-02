Brasil Corpo do último desaparecido em temporal no litoral de São Paulo é encontrado e número de mortes sobe para 65

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A Defesa Civil paulista havia confirmado nesta manhã que a operação de resgate buscava o último desaparecido. Com isso, as buscas foram encerradas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Defesa Civil estadual havia confirmado no período de manhã que a operação de resgate buscava o último desaparecido, o que ocorreu por volta das 15h30 - com isso, as buscas foram encerradas. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O corpo da última vítima que estava desaparecida após o temporal que atingiu o Litoral Norte de São Paulo no último fim de semana foi encontrado na tarde deste domingo (26). A Defesa Civil estadual havia confirmado no período de manhã que a operação de resgate buscava o último desaparecido, o que ocorreu por volta das 15h30 – com isso, as buscas foram encerradas.

A localização do corpo aconteceu exatamente uma semana depois da tragédia e é de uma mulher. Ela foi encontrada na Vila Sahy, em São Sebastião, local mais atingido pelas chuvas, as maiores registradas em 24 horas na história do país. Com isso, o número de mortes sobe para 65, sendo 64 em São Sebastião e uma em Ubatuba, outra cidade da região afetada pelo temporal que devastou o Litoral Norte do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há mais desaparecidos. Todas as família que entraram em contato com as autoridades informando a falta de um parente já conseguiram localizá-los.

Identificados

Até o momento, 55 vítimas foram identificadas e liberadas para o sepultamento. Segundo o governo estadual, são 20 homens adultos, 17 mulheres adultas e 18 crianças. Segundo o último boletim estadual, divulgado às 11h deste domingo, são 1.150 desalojados e 1.290 desabrigados na cidade.

Este foi o oitavo dia de buscas, que se concentraram principalmente na Vila Sahy. Outras regiões que também tiveram registro de desaparecidos já concluíram as operações, como Boiçucanga e Juquehy.

Além desse trabalho de resgate, os bombeiros também agem para tentar convencer os moradores de áreas de risco a deixarem suas casas enquanto a situação não for normalizada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/corpo-ultimo-desaparecido-temporal-mortes-65/

Corpo do último desaparecido em temporal no litoral de São Paulo é encontrado e número de mortes sobe para 65