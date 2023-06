Mundo Corpos das vítimas do submarino Titan viraram fragmentos e alimentarão a fauna marinha, avaliam especialistas

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2023

Submarino Titan sofreu implosão durante passeio a caminho dos destroços do Titanic Foto: Reprodução Submarino Titan sofreu implosão durante passeio a caminho dos destroços do Titanic. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A implosão do submarino Titan implodir no Oceano Atlântico, durante uma expedição para ver os destroços do Titanic, levou ao esmagamento e à fragmentação dos corpos das cinco vítimas, afirmam especialistas. Fragmentados em partes muito pequenas, os restos mortais dificilmente serão encontradas um dia.

Há dois principais motivos: a altíssima pressão exercida pela água a uma profundidade de 4 mil metros; e a existência de uma fauna marinha (como tubarão, peixe-bruxa e verme-zumbi) ávida por alimentos.

A alta pressão que levou ao esmagamento dos passageiros

Quanto maior a profundidade no mar, maior a pressão exercida pela água. Quando nós mergulhamos por dois ou três metros, por exemplo, já sentimos os ouvidos “estalarem”. Imagine só a 4 mil metros, como era o caso do submarino. O veículo, provavelmente por causa de um defeito no casco, não resistiu e implodiu.

Fauna marinha ávida por alimento

O mais provável é que o que sobrou dos restos mortais seja ingerido por peixes, tubarões, crustáceos e vermes. A 4 mil metros de profundidade no mar, esses seres vivos costumam enfrentar dificuldade para se alimentar.

“É uma questão da biologia das águas profundas. Longe da superfície, sem a luz necessária para a fotossíntese, os organismos enfrentam privação de alimento. O que cai ali é consumido muito rapidamente”, explica Paulo Yukio Gomes Sumida, professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo.

“As partes moles devem desaparecer em poucas semanas. Os ossos, por terem uma matriz cálcica, levam mais tempo para serem devorados pelos organismos — talvez um ou dois anos”, estima.

Submarino: perguntas e respostas

🚢 Qual o objetivo da expedição? Ver os destroços do Titanic, que afundou em 1912, no Oceano Atlântico.

🧭 Onde estão os destroços do Titanic? A cerca 3,8 mil metros de profundidade, a 650 km da costa do Canadá.

💵 Quem organiza o passeio e quanto custa? A expedição é organizada pela empresa de turismo marítimo OceanGate Expeditions, que cobra US$ 250 mil (R$ 1,19 milhão) de cada passageiro.

🗓️ Quando o submarino desapareceu? A expedição começou na sexta-feira (16), partido de Newsfoundland, no Canadá. A descida propriamente dita teve início no domingo (18). A expectativa inicial era que demorasse cerca de duas horas para chegar aos destroços do Titanic, mas o módulo perdeu comunicação após 1 hora e 45 minutos de viagem.

Como era submarino? Chamado Titan, ele tinha 6,5 metros de comprimento por 3 metros de largura; pesava mais de 10 toneladas e era feito de fibra de carbono e titânio; era guiado por um joystick que se parece muito com um controle de videogame; movia-se a uma velocidade de 3 nós (5,5 km/h) e é impulsionado por quatro propulsores; podia levar até cinco pessoas; e não era autônomo, como um submarino de grande porte, razão pela qual precisou ser carregado na superfície do mar por 643 km até a região da descida.

2023-06-24