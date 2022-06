Mundo Corpos de 22 jovens são encontrados dentro de bar na África do Sul

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2022

Caso aconteceu em bar popular na cidade de East London, que também é discoteca. Causa das mortes ainda é desconhecida Foto: Reprodução Caso aconteceu em bar popular na cidade de East London, que também é discoteca. Causa das mortes ainda é desconhecida. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Autoridades da África do Sul estão investigando a morte de 22 jovens cujos corpos foram encontrados dentro de um pub popular na cidade de East London neste domingo (26).

O jornal local “Daily Dispatch” afirma que os corpos estavam jogados em cadeiras e mesas sem nenhum sinal visível de violência. A polícia ainda não sabe a causa das mortes.

Segundo o chefe da polícia local, Tembinkosi Kinana, os corpos foram encontrados por moradores da área do bar, que fica no bairro de Scenery Park, a cerca de 3 quilômetros do centro da cidade e também funciona como discoteca.

“Vamos levar os corpos para a autópsia para descobrir as causas da morte”, afirmou a porta-voz do departamento de saúde da cidade, Siyanda Manana. Todos os mortos tinham entre 18 e 20 anos, ainda de acordo com a polícia. Imagens registradas nas redes sociais mostram que o local e os arredores estavam cheios na noite de sábado (25).

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, falou sobre o caso e lamentou as mortes. “Minhas condolências mais profundas vão às famílias dos 22 adolescentes que perderam suas vidas no bar em Scenery Park, em East London, no início desta manhã”, declarou o presidente, em comunicado nas redes sociais.

O proprietário do local, Siyakhangela Ndevu, afirmou ao canal de televisão eNCA que também não sabe o que ocorreu e que recebeu um aviso para ir ao local apenas na manhã deste domingo.

