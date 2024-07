Rio Grande do Sul Correios doam mais de 20 mil livros para abastecer bibliotecas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2024

As obras doadas pela empresa são de diversas áreas do conhecimento. Foto: Divulgação/Correios As obras doadas pela empresa são de diversas áreas do conhecimento. (Foto: Divulgação/Correios) Foto: Divulgação/Correios

Os Correios doaram 21,5 mil livros para o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Rio Grande do Sul, depois das enchentes que atingiram o Estado em maio. As obras doadas pela empresa pública são de diversas áreas do conhecimento, como administração, biografias, espiritualidade, filosofia, história, literatura, matemática, psicologia e sociologia. O primeiro lote de livros foi entregue na terça-feira (9), ao Instituto Cervantes de Porto Alegre, organização sem fins lucrativos vinculada ao governo da Espanha. A instituição de ensino fará a triagem e a distribuição do material a 44 bibliotecas de escolas públicas afetadas pelas cheias.

Os títulos pertenciam ao acervo das bibliotecas dos Correios nos Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, além da região metropolitana de São Paulo e estavam armazenados no campus da Universidade Corporativa dos Correios, em Brasília.

Outra ação promovida para recomposição do acervo de 138 bibliotecas escolares destruídas pelas enchentes, nos municípios gaúchos, é a campanha Mochila Cheia, coordenada pela Secretaria da Educação (Seduc) do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o ponto de coleta da campanha é a Escola Estadual Maria Thereza da Silveira, que funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. No interior do Estado, as doações são organizadas pelas respectivas coordenadorias Regionais de Educação.

A Campanha Mochila Cheia também entregou, nessa quinta-feira (11), os primeiros kits escolares para crianças e jovens atingidos pelas enchentes, montados a partir das doações de pessoas físicas e jurídicas, como entidades, associações e instituições da sociedade civil. Os primeiros beneficiados foram os estudantes abrigados no Centro Esportivo Sesi Rubem Berta, na Zona Norte da capital gaúcha.

A meta da Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul é reunir mais de 100 mil kits escolares completos para garantir que os estudantes possam acompanhar as aulas em boas condições. Até o momento foram doados cerca de 217 mil itens – incluindo mochilas, cadernos, lápis de cor, canetas hidrocor, apontadores, giz de cera, canetas, estojos, lápis preto, lapiseiras, caixas de grafite, borrachas, calculadoras, réguas e garrafas squeezes. As equipes da secretaria selecionam e organizam os donativos, conforme a idade e a série escolar dos beneficiários.

Correios doam mais de 20 mil livros para abastecer bibliotecas no Rio Grande do Sul

