Empresário vivia sob padrão de luxo no Litoral de Santa Catarina. (Foto: Reprodução)

Menos de 24 horas após ter sua prisão preventiva decretada pela Justiça no Rio Grande do Sul, um corretor de imóveis foi preso em Itapema, no Litoral de Santa Catarina. Ele é investigado por envolvimento em golpes no segmento imobiliário contra 119 clientes em Nova Petrópolis (Serra Gaúcha) no período de novembro de 2023 a abril passado.

Uma série de denúncias haviam colocado o suspeito na mira das autoridades. O suposto esquema envolvia a celebração de falsos contratos de aluguel, causando prejuízos estimados em um total superior a R$ 2,1 milhões. “Após encerrar repentinamente as atividades de sua empresa no município gaúcho, ele teria se estabelecido em Santa Catarina, onde continuaria atuando no ramo imobiliário com a mesma metodologia”, ressalta o site tjrs.jus.br.

A ordem assinada pelo juiz Franklin de Oliveira Netto, da Vara Judicial de Nova Petrópolis levou em conta relatos de que o investigado vinha ostentando nas redes sociais um estilo de vida luxuoso. Ele também postava vídeos publicitários por meio dos quais se apresentava como corretor de confiança.

Outras medidas

A prisão não foi a única medida determinada judicialmente. O investigado teve suspensos os seus registros profissionais tanto no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) do Rio Grande do Sul quanto no de Santa Catarina. Na avaliação do juiz, medidas cautelares alternativas à prisão seriam ineficazes diante da gravidade dos crimes:

“O investigado já demonstrou o desiderato de fugir da jurisdição dos fatos, evidenciando que medidas como o recolhimento domiciliar noturno e a proibição de se ausentar da comarca seriam ineficazes para garantir sua vinculação ao processo. Ademais, a gravidade concreta dos crimes praticados, o elevado prejuízo causado às vítimas e o risco de reiteração delitiva tornam a prisão preventiva a única medida adequada e proporcional ao caso concreto”.

(Marcello Campos)

