Brasil Corrida de candidatos à presidência da Câmara dos Deputados busca apoio de Lula e votos do Centrão

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, durante reunião com Elmar Nascimento, pré-candidato do União Brasil à Presidência da Câmara. (Foto: Gil Ferreira/SRI)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A disputa pela presidência da Câmara dos Deputados entrou em uma nova fase, com os principais pré-candidatos disputando os votos dos deputados e o apoio dos partidos da Casa. O apoio do presidente Lula também é almejado, apesar de o governo dizer que não se envolverá.

A última semana foi marcada por demonstrações de força. Após o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sinalizar apoio a Hugo Motta (Republicanos-PB), os deputados têm se reorganizado para fazer frente ao agora favorito.

Antes, o esperado era que Lira apoiasse Elmar Nascimento (União Brasil-BA). Com a reviravolta, União e PSD se articulam para lançar uma candidatura única, formando uma aliança entre Elmar e Antônio Brito (PSD-BA), antes adversários diretos. Isso intensificou a corrida por apoios.

Se contar oficialmente com o apoio de Lira – que ainda não fez um anúncio público –, Motta poderá contar com os votos de PP e PL, além dos de seu próprio partido. Com isso, o deputado do Republicanos deve receber até 186 votos.

O próprio Hugo Motta, no entanto, diz já contabilizar até 320 votos. O deputado é visto como um dos herdeiros de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, e tem se articulado para reunir os votos do Centrão.

Já Elmar e Brito contabilizam o apoio de União Brasil, PSD, PRD, PDT, Avante, Solidariedade e a federação PSDB/Cidadania. As siglas contam com 155 votos.

Na tentativa de atrair o governo, Elmar se reuniu nesta semana com o presidente Lula. Também teve um encontro com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Brito também deve conversar com o Planalto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/corrida-de-candidatos-a-presidencia-da-camara-dos-deputados-busca-apoio-de-lula-e-votos-do-centrao/

Corrida de candidatos à presidência da Câmara dos Deputados busca apoio de Lula e votos do Centrão

2024-09-14