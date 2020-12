A Rússia está proibida de usar seu nome, sua bandeira e seu hino nas competições esportivas dos próximos dois anos, incluindo a Olimpíada de Tóquio, marcada para o ano que vem, os Jogos de Inverno, que serão em Pequim em 2022, e a Copa do Mundo de futebol, no Catar, também em 2022. A decisão foi confirmada nesta quinta-feira (17) pela CAS (Corte Arbitral do Esporte), na Suíça.

Atletas e times russos poderão competir nos Jogos Olímpicos e em outros eventos, mas não com seus uniformes e bandeiras. Eles, se confirmado que não estão envolvidos em escândalos de doping, poderão competir, mas não representando a Rússia, e sim sob um bandeira do COI (Comitê Olímpico Internacional), no caso das Olimpíadas.

Segundo o tribunal, as autoridades russas adulteraram um banco de dados do laboratório de testes de Moscou antes de entregá-lo aos investigadores da WADA no ano passado, que continha evidências prováveis ​​para processar violações de doping de longa data. Isso foi a gota d´água, depois de todo o escândalo que já tinha ocorrido em 2015. Na ocasião, veio a público o escândalo de doping institucionalizado no país, inclusive com suporte do governo local.

Apesar de todos os acontecimentos, os russos obtiveram duas vitórias no resultado do julgamento: a punição sugerida pela Agência Mundial Antidoping era de quatro anos, e a Corte decidiu que o banimento é por apenas dois anos. Outro fator positivo é com relação ao nome da equipe proposta em grandes eventos. O nome “Rússia” até pode ser mantido nos uniformes se as palavras “Atleta Neutro” ou “Equipe Neutra” tiverem igual destaque.