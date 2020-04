Brasil Costureiras e indústrias passam a contar com normas técnicas para produzir máscaras de tecido

29 de abril de 2020

O manual apresenta indicações para confecção, uso, higienização e descarte

Indispensáveis para a prevenção da Covid-19, as máscaras de tecido destinadas à população em geral passaram a ter, a partir desta quarta-feira (29), um manual de confecção desenvolvido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

O órgão definiu as especificações técnicas para que o protetor possa ser fabricado em larga escala pela indústria, por produtores artesanais, além de confecções domésticas. O manual apresenta indicações para confecção, uso, higienização e descarte.

“Como tem sido bastante recomendado [o uso de máscaras] e não havia nenhuma norma para as máscaras de uso não cirúrgico, nós levamos 20 dias para fazer um documento com as normas práticas baseado em um manual europeu”, afirmou o presidente da ABNT, Mario William.

As especificações regulamentadas pela entidade são baseadas em normas editadas na Espanha e na França e contam com orientações da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Confira o manual.

