Bruno Laux Cotado para a Esplanada, Rodrigo Pacheco sinaliza ministérios “preferidos” para possível entrada no governo

Por Bruno Laux | 1 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Preferências na Esplanada

Cotado para a Esplanada e de saída da presidência do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) sinalizou a aliados que pode aceitar um convite para ascender ao governo se for indicado para os ministérios da Justiça ou do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Por outro lado, o senador tem dado indícios de que não gostaria de assumir as pastas de Minas e Energia, para evitar ruídos com o seu aliado e atual líder do órgão, Alexandre Silveira, e da Ciência e Tecnologia, por falta de familiaridade com o assunto.

Nomes de tamanho

Para o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-RJ), tanto Rodrigo Pacheco (PSD-MG), líder da Casa, quanto Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, são nomes que têm “tamanho” para assumir cargos ministeriais. Ainda que cotados pelo governo para a Esplanada, os dois parlamentares permanecem com destino incerto após deixaram seus cargos de comando no Legislativo neste final de semana.

Reação aos EUA

Voltando aos trabalhos na próxima semana, parte das lideranças da Câmara dos Deputados tem cogitado diferentes ações como reação ao descumprimento de tratados internacionais e acordos bilaterais em recentes deportações de brasileiros irregulares nos EUA. Entre as medidas ventiladas, há a possibilidade de abertura de CPI, além da execução de cobranças diretas à embaixada estadunidense.

Mudanças na Mesa

Além da eleição do novo presidente do Senado neste , os senadores decidirão também quem serão os dois vice-presidentes, quatro secretários titulares e quatro suplentes da Casa Alta do Congresso. A definição destes membros da Mesa Diretora ocorre por meio de votação secreta, realizada na reunião preparatória dos parlamentares.

Comando interino

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, está entre os parlamentares eleitos que ocupam lideranças na Esplanada e que foram exonerados temporariamente pelo presidente Lula para votar neste , nas eleições do Congresso. Na ausência do chefe ministerial, o chefe de gabinete da pasta, Richard Back, assume interinamente o comando da Secretaria.

Avanços insuficientes

Em reunião com o presidente Lula nesta semana, lideranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra tornaram a pressionar o chefe do Planalto pelo avanço de políticas de reforma agrária. Integrantes do grupo manifestaram insatisfação com os atuais resultados do governo neste setor, descrevendo como “ridículo” o número de 1,5 mil famílias assentadas por ano.

Ataque virtual

A primeira-dama Janja da Silva prestou depoimento à Polícia Federal nesta semana em meio ao inquérito que apura a invasão de sua conta no X. A corporação já localizou os responsáveis pelo ataque, dentre eles um menor de idade, réu confesso, que teve seu caso encaminhado à Vara da Infância e da Juventude de Brasília.

Bandeira verde

A Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou nesta -feira que manterá em fevereiro a bandeira verde para a cobrança pelo fornecimento de energia pelo Sistema Interligado Nacional. A modalidade, que deixa a conta de luz sem “taxa extra”, é adotada em decorrência do alto volume de chuvas e da perspectiva de recuperação dos reservatórios do país.

Reeleição na OAB

Em votação sem concorrentes, o advogado Beto Simonetti foi reeleito nesta -feira para mais um mandato como presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Escolhido por unanimidade para os próximos três anos do comando da entidade, Simonetti será o primeiro líder a ser reconduzido ao cargo na organização desde a redemocratização do país.

Foragido internacional

A Polícia Federal prendeu nesta -feira, no Rio , um homem taiwanês foragido da Justiça francesa há mais de quatro anos pelo crime de tráfico de drogas. O criminoso asiático, de 52 anos de idade, havia sido condenado a cerca de três anos de prisão e permanecia na lista de Difusão Vermelha da Interpol.

Educação nas capitais

Representantes de diferentes municípios brasileiros se reuniram nesta semana em São Paulo para a primeira reunião ordinária de 2025 do Conselho Nacional de Secretários de Educação de Capitais. Somados a representantes da sociedade civil, os líderes secretariais debateram uma série de desafios comuns na área em todo o país, além da construção de soluções que impactem positivamente na aprendizagem e na gestão educacional nas diferentes regiões.

Máquinas para reconstrução

O Executivo estadual decidiu prorrogar até o dia ço o prazo para adesão das prefeituras gaúchas ao edital de horas-máquinas para os municípios em situação de emergência, em razão das enchentes . A ação, que conta com 359 cidades elegíveis para receber o recurso, visa auxiliar na recuperação de estradas e vias rurais nas regiões mais atingidas pelo evento climático.

Formação pedagógica

A Secretaria Estadual da Educação concluiu nesta -feira a série de atividades de capacitação da primeira Formação dos Mentores Pedagógicos de 2025. Contando com a participação de 230 profissionais do setor, o evento apresentou aos educadores de diferentes regiões uma série de orientações e direcionamentos para o novo ano letivo, com início previsto para .

Reforço docente

A prefeitura de Porto Alegre publicou nesta -feira a nomeação de mais 48 professores efetivos para a rede municipal de ensino da Capital. Do total, 34 profissionais serão alocados em vagas na educação infantil, enquanto 14 educadores atuarão em salas de aula da educação especial.

Vistoria de obras

Em vistoria na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre nesta semana, a presidente da Casa, vereadora Comandante Nádia (PL), acompanhou as obras do piso térreo do Palácio Aloísio Filho, sede do Legislativo porto-alegrense. Iniciada no último dia 13, a reforma deve se estender por oito meses com orçamento de R$3,3 milhões, destinado à recomposição do pavimento atingido pelas enchentes de 2024.

(@obrunolaux)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/cotado-para-a-esplanada-rodrigo-pacheco-sinaliza-ministerios-preferidos-para-possivel-entrada-no-governo/

Cotado para a Esplanada, Rodrigo Pacheco sinaliza ministérios “preferidos” para possível entrada no governo

2025-02-01