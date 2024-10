Acontece Cotrijal recebe medalha da 56ª Legislatura em solenidade na Assembleia Legislativa

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

A condecoração foi uma proposta do deputado estadual Gustavo Victorino e foi entregue ao presidente da cooperativa, Nei César Manica, nesta terça-feira (29). Foto: Divulgação/Gabinete Foto: Divulgação/Gabinete

A Cotrijal – Cooperativa Agropecuária e Industrial – foi homenageada nesta terça-feira (29) com a medalha da 56ª Legislatura, em solenidade realizada no Salão Júlio de Castilhos, na Assembleia Legislativa. A condecoração foi uma proposta do deputado estadual Gustavo Victorino (Republicanos) e foi entregue ao presidente da Cotrijal, Nei César Manica.

“A família Cotrijal se sente muito honrada e com uma gratidão muito grande à Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Victorino, pela proposição e pela aprovação de homenagear a Cotrijal nos seus 67 anos. Essa é uma construção de muitas mãos. Tem o nosso produtor, tem o nosso colaborador, nossos parceiros. E nessa caminhada se construiu uma história muito bonita em prol da produção de alimentos, da manutenção do homem no campo, e também gerar renda aos produtores, gerar emprego às comunidades. Também para que o nosso Rio Grande do Sul seja fortalecido com mais produção, mais tecnologia e mais inovação. Então, esse é o papel do cooperativismo, junto com o quadro social, junto com os jovens, junto com as mulheres, toda a família Cotrijal”, declarou o presidente da entidade.

A Cotrijal é a maior do setor agropecuário cooperativista do Rio Grande do Sul e é responsável pela Expodireto, uma das maiores feiras do agronegócio internacional. Sediada em Não-Me-Toque, a entidade possui uma trajetória de mais de seis décadas, com investimentos importantes em estrutura, tecnologia e inovação, proporcionando oportunidades e crescimento econômico aos seus associados e colaboradores em mais de 50 municípios gaúchos.

Proponente da homenagem, o deputado Gustavo Victorino parabenizou a Cotrijal pela realização da Expodireto e pelo destaque no agronegócio: “Num momento tão difícil que vivemos no nosso estado, no país e até no mundo, quando o alimento começa a faltar na mesa, uma instituição como a Cotrijal é um símbolo de pujança, de sucesso e de respeito pela dignidade humana porque o alimento dá dignidade ao homem”, destacou o parlamentar.

Fundada em 14 de setembro de 1957, a Cotrijal realiza, desde o ano 2000, a Expodireto, uma feira focada em tecnologia e negócios. Com exposição de máquinas e equipamentos agrícolas, produção vegetal, produção animal, agricultura familiar, meio ambiente, pesquisa e serviços voltados ao campo, a Expodireto atrai visitantes de mais de 70 países, contribuindo para o desenvolvimento do agronegócio, principal motor da economia gaúcha e brasileira.

O vice-presidente da Rede Pampa, que também é embaixador da Expodireto-Cotrijal, Paulo Sérgio Pinto, relembrou o início da cooperativa e da Expodireto, que colocou o município de Não-Me-Toque no mapa mundial. “Falar da Cotrijal é algo extremamente simples e ao mesmo tempo extremamente grandioso. Nós entendemos que o cooperativismo gaúcho vem antes e depois da Cotrijal, que está com 67 anos. Vem a partir de uma revolução que foi protagonizada pelo Nei César Manica lá em Não-Me-Toque”, declarou o comunicador.

Nei Manica salientou o orgulho, a alegria e a gratidão pela homenagem e reforçou: “Nós temos que fortalecer o cooperativismo, manter o homem na propriedade, oportunizar emprego e renda e, essa deferência nos enche de orgulho e nos dá um oxigênio para buscar coisas melhores para o nosso povo, para a nossa gente”, concluiu.

Grande Expediente

No período do Grande Expediente, o deputado Gustavo Victorino abordou o tema “Os desafios do Agronegócio no Brasil e no Mundo”, destacando os ataques sofridos pelo setor no Brasil e em outros países que entendem o agronegócio como devastador e que o produtor rural vive de forma abastada. “O avanço tecnológico que aumenta a produção e a produtividade agrícola causa a sensação de que o produtor rural vive de forma nababesca, mas contem a essas pessoas quantos produtores rurais faliram no Rio Grande do Sul por conta das condições climáticas, mas isso ninguém noticia”, disse Victorino, citando as perdas do setor, como o corte de nove linhas de financiamento do agronegócio no início do atual governo federal e as necessidades com silagem, transporte, infraestrutura.

O parlamentar citou a Expodireto como fonte de tecnologia para outros países: “A produção agrícola na Europa está caindo e, para que o Brasil possa continuar alimentando o mundo, o setor precisa de respeito com quem produz, com a nossa economia”, pontuou.

Os eventos foram prestigiados pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adolfo Brito, entre outros deputados e vereadores, secretários estaduais, representantes do Poder Judiciário, do cooperativismo, da agricultura, pecuária, indústria, comércio e transportes.

