Agro Cotrijal vai a Brasília reivindicar apoio aos produtores

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

Presidente Nei César Manica (ao centro) integrou comitiva gaúcha que esteve com o ministro Carlos Fávaro. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Cotrijal, Nei César Manica, esteve em Brasília nesta segunda-feira (12) reivindicando apoio aos produtores rurais gaúchos, que amargam duas frustrações consecutivas na safra de verão. Muitos ainda estão com dívidas referentes à safra 2019/20, que também foi impactada pela falta de chuvas.

A demanda foi levada em conjunto com os presidentes da FecoAgro/RS, Paulo Pires, e do Sistema Ocergs-Sescoop/RS, Darci Hartmann, dentre outras lideranças do Estado. A comitiva manteve reuniões com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e também com a diretoria do Banco do Brasil. O grupo esteve ainda com o presidente do Sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, entidade que também trabalha junto ao governo federal em defesa dos produtores gaúchos.

“O intuito das reuniões foi reforçarmos a realidade do Rio Grande do Sul, que é diferente dos demais estados, e reivindicarmos um olhar especial do governo federal para as cooperativas e nossos produtores. O governo informou que está estudando alternativas”, explica o presidente da Cotrijal.

Na safra 2021/22, segundo a FecoAgro/RS, a falta de chuvas impactou todo o estado, com perdas estimadas em R$ 36 bilhões (levantamento divulgado em janeiro de 2022). Na safra 2022/23, embora o impacto não tenha ocorrido em todas as áreas produtoras, há regiões que tiveram redução de 70% de produtividade.

