Por Redação O Sul | 10 de julho de 2024

Sequência de resultados ruins pesou contra o treinador argentino. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Sequência de resultados ruins pesou contra o treinador argentino. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter comunicou nessa quarta-feira (10) a saída do treinador Eduardo Coudet, após uma sequência de jogos sem vitórias. A decisão foi tomada após a derrota por 2 a 1 para o Juventude na noite dessa quarta, no Beira-Rio, em partida válida pela Copa do Brasil. O técnico argentino deixa o clube gaúcho após 34 jogos, com 18 vitórias, nove empates e sete derrotas nesta temporada.

Em coletiva de imprensa, o presidente Alessandro Barcellos anunciou o fim do ciclo de Coudet no clube.

“É um momento extremamente difícil. Tínhamos a expectativa de vencer e conquistar uma vantagem inicial nesses 180 minutos. Não vou falar sobre o jogo, mas comunicar que decidimos pelo desligamento do técnico Eduardo Coudet. Percebemos, no dia a dia, que as coisas começaram a perder a aderência e sintonia que o futebol exige. De comum acordo, o treinador também percebeu isso, então decidimos interromper o contrato.”

No sábado (13), o Inter visita o Juventude, em Caxias do Sul, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, buscando uma classificação às oitavas de final do torneio. A equipe será comandada de forma interina por Pablo Fernandez, atual treinador do Sub-20.

O Colorado ainda não definiu um novo nome para assumir a equipe de forma definitiva para o restante da temporada. O clube disputa também o Brasileirão e a Copa Sul-Americana.

Falta de Sintonia

De acordo com o presidente Alessandro Barcellos, o grupo também percebeu que não havia mais sintonia com o treinador argentino.

“Recentemente, não faz tanto tempo assim, é importante ouvir o grupo. Converso com os jogadores para entender e, quando você sente que não há mais liga, precisa tomar uma decisão. Começamos a amadurecer essa ideia. Foi uma decisão do clube, que o treinador entendeu”, acrescentou Barcellos.

