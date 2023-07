Inter Eduardo Coudet é o novo técnico do Inter

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Essa será a segunda passagem do treinador pelo Colorado Foto: Inter/Divulgação Essa será a segunda passagem do treinador pelo Colorado. (Foto: Inter/Divulgação) Foto: Inter/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter anunciou oficialmente, na manhã desta quarta-feira (19), o retorno do técnico Eduardo Coudet ao time. Ele assinou contrato até o final desta temporada.

Chegam também para compor a comissão técnica o auxiliar Lucho González, o preparador físico Octavio Manera, o auxiliar de preparação física Guido Cretari e o analista de desempenho Carlos Fernández.

Essa será a segunda passagem do treinador pelo comando técnico colorado. Na temporada de 2020, ele ficou 11 meses no cargo, com aproveitamento de 61,5%, deixando o Inter como líder do Campeonato Brasileiro e classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores e para as quartas de final da Copa do Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/coudet-retorna-ao-inter/

Eduardo Coudet é o novo técnico do Inter

2023-07-19