Saúde Covid-19: Brasil tem 126,9 mil mortes e 4,14 milhões de casos

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Número de pacientes recuperados passa de 3,35 milhões. Foto: Itamar Crispim/Fiocruz Número de pacientes recuperados passa de 3,35 milhões. (Foto: Itamar Crispim/Fiocruz) Foto: Itamar Crispim/Fiocruz

Os casos acumulados de Covid-19 no Brasil totalizam 4.147.794. Nas últimas 24 horas, mais 10.273 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Domingo (6) o sistema de dados sobre a pandemia trazia 4.137.521 casos desde o início da pandemia.

As informações estão no balanço diário do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta segunda-feira (7). O balanço consolida os dados enviados pelas secretarias estaduais de Saúde de todo o País.

De acordo com a atualização, o número de mortes em razão da pandemia do novo coronavírus subiu para 126.960. Nas últimas 24 horas, foram registrados 310 novos óbitos por Covid-19. No domingo, o painel do Ministério da Saúde marcava 126.650 óbitos. Ainda há 2.506 falecimentos em investigação.

Os números reduzem-se aos domingos e segundas-feiras por causa das limitações de alimentação de dados pelas equipes das secretarias de Saúde. Já às terças-feiras, o número usualmente tem sido maior pelo envio dos dados acumulados do fim de semana.

Ainda de acordo com a atualização desta segunda-feira, 665.270 pessoas estão em acompanhamento e 3.355.564 já se recuperaram.

Estados

São Paulo, com 31.377 óbitos, é o Estado que registra mais mortes, seguido por Rio de Janeiro, com 16.593; Ceará, com 8.566; Pernambuco, com 7.721; e Pará, com 6.257.

As unidades da Federação com menos vidas perdidas até o momento são Roraima (598); Acre (624); Amapá (673); Tocantins (754) e Mato Grosso do Sul (970).

Hospital de Campanha começa a ser desativado no Rio

O Hospital de Campanha do Parque dos Atletas, na zona oeste do Rio de Janeiro, deu alta nesta segunda-feira (7) a seus dois últimos pacientes e começará a ser desativado amanhã, segundo a Rede D’or, responsável por sua gestão. A unidade foi montada exclusivamente com recursos privados como parte da resposta à pandemia e atendeu a 621 pacientes.

A unidade atendeu apenas pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e fechará as portas seguindo a programação inicial de funcionar por quatro meses. O hospital foi inaugurado em 11 de maio, em meio ao pico da pandemia e ao atraso na entrega dos sete hospitais de campanha que haviam sido prometidos pelo governo do estado.

Segundo a Rede D’Or, 90% dos internados que chegaram à unidade precisaram em algum momento de leitos de terapia intensiva. Entre eles, 199 chegaram a ficar no respirador mecânico e 104 precisaram de diálise. Os pacientes atendidos pelo hospital vieram de 27 municípios do Rio de Janeiro, transferidos de 106 unidades públicas de saúde.

Para marcar o fechamento do hospital e homenagear as vítimas da Covid-19, profissionais da unidade devem realizar um minuto de silêncio e soltar balões brancos amanhã, quando começará a desativação.

Devido à alta demanda, o hospital teve o número de leitos de UTI ampliado. Na inauguração, a unidade operava com 150 leitos de enfermaria e 50 de UTI, mas 50 vagas do primeiro grupo precisaram ser readequadas para atender aos casos mais graves.

O investimento privado para montar a unidade foi de R$ 62 milhões, valor que foi investido por um grupo de empresas lideradas pela Rede D’or.

Com o fechamento do hospital, encerram-se as atividades dos hospitais de campanha construídos pela iniciativa privada no Rio de Janeiro. Em agosto, o Hospital de Campanha do Leblon, na zona sul, também encerrou suas atividades após um período de funcionamento de quatro meses.

São Paulo interdita 31 bares e restaurantes no fim de semana

A prefeitura de São Paulo interditou 31 bares e restaurantes neste fim de semana, por descumprimento das regras de isolamento social determinadas para o combate à disseminação do novo coronavírus.

As equipes, que fiscalizam diariamente estabelecimentos, encontraram locais que excederam o horário permitido, além de outras irregularidades.

Desde o início da quarentena, foram interditados 1.069 estabelecimentos por descumprirem as regras vigentes. Deste total, 669 são bares, restaurantes, lanchonetes e cafeterias.

O valor da multa pelo descumprimento das regras é de R$ 9.231,65, aplicada a cada 250 metros quadrados.

A desinterdição dos estabelecimentos deve ser solicitada na subprefeitura da região.

