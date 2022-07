Brasil Covid: Brasil registra 380 mortes e 72,2 mil casos em 24 horas

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2022

O número de casos de covid em acompanhamento está em 987.360. Foto: EBC O número de casos de covid em acompanhamento está em 987.360. (Foto: EBC) Foto: EBC

As secretarias estaduais e municipais de Saúde registraram 72.224 novos casos de covid em 24 horas em todo o País e confirmaram 48 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período. Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde divulgada nesta quarta-feira (13). Segundo a pasta, Mato Grosso do Sul não enviou os dados do dia. Com as novas informações, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia soma 33.076.779.

O número de casos de covid em acompanhamento está em 987.360. O termo é usado para designar casos notificados nos últimos 14 dias em que não houve alta, nem evoluíram para óbito.

Com os números desta quarta, o total de mortes alcançou 674.482 desde o início da pandemia. Ainda há 3.206 mortes em investigação. As ocorrências envolvem casos em que o paciente faleceu, mas a investigação sobre a causa ainda demanda exames e procedimentos complementares.

Até agora, 31.414.937 pessoas se recuperaram da covid. O número corresponde a 95% dos infectados desde o início da pandemia.

Estados

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, o Estado com mais mortes por covid-19 registradas até o momento é São Paulo, com 171.777. Em seguida, aparecem Rio de Janeiro (74.408), Minas Gerais (62.464), Paraná (44.129) e Rio Grande do Sul (40.235).

Já os Estados com menos óbitos resultantes da pandemia são Acre (2.008), Amapá (2.148), Roraima (2.154), Tocantins (4.171) e Sergipe (6.376).

Vacinação

De acordo com o painel do vacinômetro do Ministério da Saúde, 455.566.004 doses de vacinas contra covid foram aplicadas no país desde o início da campanha de imunização. Destas, 177,6 milhões foram como primeira dose, 158,2 milhões como segunda e 4,9 milhões como dose única. A dose de reforço já foi aplicada em 97,5 milhões de pessoas e a segunda dose extra ou quarta dose, em 12,8 milhões. O painel registra ainda 4,4 milhões de doses como “adicionais”.

