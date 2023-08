Saúde Covid: cientistas orientam volta do uso de máscaras devido a uma nova variante altamente mutante do coronavírus

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Nova subcepa está levando alguns a temer que um quadro sombrio do novo coronavírus possa surgir nas próximas semanas. (Foto: Raquel Portugal/Fio Cruz)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cientistas na Inglaterra estão orientando que as pessoas voltem a usar máscaras, em meio a uma preocupante “mutação” da variante da covid-19. Além da subvariante da Omicron, a Eris, já ser alvo de preocupação por seu alto grau de mutação e disseminação, uma nova subcepa, que ainda não foi formalmente nomeada, mas é chamada de “BA.6”, está levando alguns a temer que um quadro sombrio do novo coronavírus possa surgir nas próximas semanas.

– Onde a subcepa “BA.6” foi encontrada? Segundo reportagem do site Mirror, a nova subcepa só foi encontrada, até agora, na Dinamarca e em Israel, mas também possui um nível espantoso e alarmante de mutação, segundo cientistas.

Trisha Greenhalgh, especialista em saúde primária da Universidade de Oxford, escreveu no Twitter: “Meus vários grupos de WhatsApp de ciência estão fervilhando. Clipes e diagramas de linhagem genética voando para frente e para trás. Eu entendo pouco do detalhe, mas parece que é mais uma vez hora de usar máscaras”.

– Como a subcepa “BA.6” é diferente das cepas anteriores? A professora Christina Pagel, matemática da University College London, que é membro efetivo do grupo Independent SAGE, disse na plataforma de mídia social que era “muito cedo” para avaliar, mas admitiu que a variante tem “muitas novas mutações que a tornam diferente das cepas anteriores do Omicron”. Ela acrescentou que isso significa que é “potencialmente mais capaz de causar uma grande onda” de contágio.

Casos de covid

Cerca de 1,5 milhão de novos casos de covid-19 foram registrados em todo o mundo entre 10 de julho e 6 de agosto – um aumento de 80% em relação ao período anterior. Durante os mesmos 28 dias, o vírus causou ainda 2,5 mil mortes – uma queda de 57% em relação ao período anterior. Os dados são da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os números mostram que, enquanto diversos países registraram queda de novos casos e de óbitos provocados pela doença, a região do Pacífico Ocidental identificou aumento de novas infecções em meio a uma redução nos óbitos. Desde o dia 6 de agosto, mais de 769 milhões de casos foram reportados globalmente, além de cerca de 6,9 milhões de mortes.

“Atualmente, os casos relatados não representam com precisão as taxas de infecção devido à redução de testes e relatórios globalmente. Durante esse período de 28 dias, 44% (103 de 234) dos países relataram pelo menos um caso à OMS – uma proporção que vem diminuindo desde meados de 2022”, destacou a entidade em comunicado. As informações são do jornal O Globo e da Agência Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/covid-cientistas-orientam-volta-do-uso-de-mascaras-devido-a-uma-nova-variante-altamente-mutante-do-coronavirus/

Covid: cientistas orientam volta do uso de máscaras devido a uma nova variante altamente mutante do coronavírus

2023-08-16