Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2022

Os países devem decidir como viverão com a covid e isso não significa ignorá-la.(Foto: Getty Images)

A covid veio para ficar e os países têm que decidir como vão se adaptar a essa realidade. Assim começa o editorial da edição do último domingo (9) da revista científica Nature sobre as consequências da mais nova onda da pandemia provocada pelo coronavírus. Para a publicação, a variante ômicron revela a necessidade de o mundo conviver com uma doença com um conjunto de desafios em constante mudança.

A boa notícia é que a nova variante parece causar doença menos grave em adultos que as anteriores. Mas a velocidade da transmissão tem provocado problemas, como o afastamento de muitos profissionais de saúde e de serviços – por exemplo, os das companhias aéreas – e pressão sobre os sistemas de saúde de todo o mundo. Em alguns países, crianças voltaram ao aprendizado remoto.

E mesmo que uma porcentagem relativamente pequena de infectados precise de hospitalização, as altas taxas de infecção em grandes populações significam que muitas pessoas ainda enfrentarão doenças com risco de vida e incapacidade de longo prazo. Isso é particularmente verdadeiro para os não vacinados, um grupo que inclui uma grande proporção da população mundial, especialmente crianças, lembra a Nature.

“Para aqueles que esperavam que 2021 fosse o ano que colocaria a pandemia no passado, [a ômicron] é um lembrete duro de que a pandemia ainda está muito presente. Em vez de traçar planos para retornar à vida ‘normal’ que conhecíamos antes do coronavírus, 2022 é o ano em que o mundo deve

aceitar o fato de que o SARS-CoV-2 está aqui para ficar”, diz o editorial da mais prestigiosa revista científica do mundo.

Os países devem decidir como viverão com a covid e isso não significa ignorá-la. Cada região, aponta a revista, deve descobrir como equilibrar as mortes e incapacidades causadas pelo vírus com os custos financeiros e sociais das medidas usadas para tentar controlá-lo, como a obrigatoriedade de máscaras e medidas de distanciamento social. “Esse equilíbrio varia de um lugar para outro e, com o tempo, à medida que mais terapias e vacinas se tornem disponíveis e que surjam novas variantes”.

O aparecimento da variante ômicron em novembro passado salientou os desafios contínuos da vida com o SARS-CoV-2. Alguns países já estavam enfrentando surtos da variante delta, altamente transmissível, mas vacinas e infecções anteriores conferiam níveis relativamente altos de proteção.

Muitos pesquisadores — e alguns poucos políticos — esperavam que as ondas futuras fossem menos perturbadoras, graças à imunização das populações — por vacina ou infecção — que manteria a circulação viral sob controle e protegeria a maioria das pessoas das manifestações graves da doença, ressalta a Nature.

Mas a nova variante deu um golpe mais rápido e mais sério na imunidade do que o previsto. Agora, está claro que as reinfecções por SARS-CoV-2 são mais comuns e que cepa tem algum escape da imunidade conferida pelas vacinas mais usadas. As doses de reforço aumentam a proteção, mas apenas uma pequena parcela da população mundial recebeu essas doses.

Estudos iniciais sugerem que a ômicron atinge mais o trato respiratório superior e menos os pulmões e que está associada a doenças menos graves. Mas são necessários mais estudos para saber se isso ocorre devido à própria variante ou à imunidade preexistente na população.

Com as taxas de infecção aumentando em todo o mundo e muitos países com uma taxa de vacinação muito baixa, mais variantes preocupantes do SARS-CoV-2 continuarão a surgir, reforça a Nature.

