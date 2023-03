Geral Cozinheira morre no primeiro dia de trabalho após panela de pressão explodir em churrascaria do interior de São Paulo

Por Redação O Sul | 10 de março de 2023

Momento da explosão em churrascaria de Mogi Guaçu (SP). (Foto: Reprodução)

A cozinheira Alminda Maria Teixeira da Costa Neta, de 36 anos, morreu após a explosão de uma panela de pressão, na noite de quinta-feira (9), em uma churrascaria em Mogi Guaçu (SP). A vítima estava no primeiro dia de trabalho no restaurante Chimarrão, segundo a Guarda Municipal.

Outra funcionária da cozinha relatou para a Polícia Militar (PM) que utilizava a panela minutos antes do acidente. Ela afirmou que desligou a boca do fogão depois de a panela pegar pressão e continuou o trabalho. Pouco depois, houve a explosão.

Momento da explosão

Câmeras do circuito interno de segurança registraram o momento da explosão. As imagens mostram a mulher sendo arremessada contra uma bancada com a força do estouro.

A Guarda foi acionada para atender a ocorrência, mas, quando chegou ao local, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia constatado que ela tinha morrido.

O que diz o restaurante

Em nota nas redes sociais, a Churrascaria Chimarrão informou que foram prestados “todos os devidos socorros à vítima” e que prestou “toda assistência devida aos familiares, que são de outro estado”.

Ao portal de notícias G1, o dono do restaurante afirmou que as documentações e instalações da churrascaria estão regularizadas.

A Prefeitura de Mogi Guaçu confirmou, no entanto, no fim da tarde desta sexta-feira (10) que havia irregularidade na documentação do alvará de funcionamento da churrascaria. “A Prefeitura de Mogi Guaçu informa que o estabelecimento não estava com a documentação de alvará de funcionamento regularizada junto ao município”, diz nota da assessoria da administração.

A vítima é do Maranhão, para onde o corpo dela será levado para ser velado e enterrado, também segundo o proprietário da churrascaria. Como era o primeiro dia dela no emprego, os funcionários não tinham contato com a família para avisar sobre o acidente.

A funerária responsável informou, na tarde desta sexta-feira (10), que o traslado está programado para as 23h de sábado (11) em viagem de avião, saindo do Aeroporto de Guarulhos, na capital paulista. A data do sepultamento não foi confirmada.

A perícia foi ao local e o caso foi registrado na 1ª Cia 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Em comunicado nas redes sociais, o restaurante informou que ficou fechado nesta sexta-feira (10) por causa do acidente. As informações são do portal de notícias G1.

