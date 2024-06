Esporte CPI da Manipulação em apostas de jogos de Futebol aprova convite para o jogador da Seleção Lucas Paquetá prestar depoimento

18 de junho de 2024

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação no Futebol, criada no Senado, aprovou na sessão desta terça-feira (18) um convite para ouvir o jogador Lucas Paquetá, da Seleção Brasileira e do West Ham, da Inglaterra. Por se tratar de um convite, Paquetá não é obrigado a comparecer.

O jogador está sendo investigado pela Federação Inglesa de Futebol por envolvimento em manipulação de apostas em jogos da Premier League (o Campeonato Inglês). E por conta dessa investigação, o presidente da comissão, senador Jorge Kajuru (PSB-GO) e o vice-presidente, Eduardo Girão (Novo-CE), fizeram requerimentos para ouvi-lo na CPI.

Kajuru justificou que Paquetá precisa ser ouvido, porque as acusações contra ele apontam para apostadores brasileiros atuando no processo e que isso poderia envolver intermediários que também atuem em manipulações de partidas no Brasil.

“Se há evidências de uma relação direta entre apostadores brasileiros e o jogador, suspeita-se de que eventuais intermediários possam estar atuando também em partidas de futebol do Brasil, o que torna ainda mais importante o testemunho de Lucas Paquetá”, afirmou Kajuru.

Como o requerimento dos senadores foi de convite, o jogador poderá se recusar a comparecer à CPI. Ao contrário das convocações, onde os envolvidos são obrigados a participar.

Em agosto de 2023 o jogador também havia sido convidado a participar da CPI que acontecia na Câmara dos Deputados, mas ele não participou.

Além disso, a CPI ainda aprovou a quebra de sigilos bancário, telefônico e telemático do ex-árbitro de futebol Glauber do Amaral Cunha, suspeito de cobrar propina após supostamente interferir no resultado de uma partida de futebol da terceira divisão do campeonato carioca e de William Pereira Rogatto, apontado como um dos operadores de manipular resultados de partidas no Distrito Federal.

Rogatto também será ouvido pela CPI na condição de investigado após a aprovação de uma convocação para os senadores o ouvirem.

A CPI também aprovou o convite para ouvir o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. A comissão ainda não definiu data para ouvir aqueles que foram convidados ou convocados.

