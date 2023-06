Apostas CPI das apostas: jogador banido do futebol será ouvido na próxima terça

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2023

O jogador Marcos Vinicius Alves Barreira, conhecido como Romário, foi banido do futebol pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. (Foto: Reprodução)

Banido do futebol pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o ex-jogador Marcos Vinícius Alves Barreira, conhecido como Romário, prestará depoimento à CPI da Manipulação no Futebol na próxima terça-feira (20).

O atleta foi proibido de atuar no esporte pelo STJD no último dia 29. Ele é um dos investigados pela Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), que apura um esquema de manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, a CPI não havia conseguido localizar o ex-jogador para enviar a intimação. A defesa do jogador, no entanto, encaminhou ofício para a secretaria da comissão no começo da tarde desta terça.

No documento, o advogado esclareceu que o ex-jogador não tem “condições financeiras para se deslocar de Goiânia até Brasília” e propôs a participação por videoconferência.

Até o início desta tarde, a medida havia sido acatada pela CPI. Pouco depois, o relator do colegiado, deputado Felipe Carreras (PSB-PE), disse que a comissão deverá ajudar o atleta no deslocamento a Brasília.

“Ele alegou que não tem recursos para vir de Goiânia para Brasília, como a CPI tem recursos, nós teremos ele na próxima semana para ouvirmos presencialmente, porque é um atleta primordial para entender o processo”, disse.

Ex-jogador do Vila Nova (GO), Marcos Vinícius Alves Barreira é apontado como pivô do esquema investigado pelo MP de Goiás.

Segundo o Ministério Público, na última rodada da Série B do ano passado, ele recebeu dinheiro dos apostadores para cometer um pênalti contra o Sport. O atleta não foi relacionado para o jogo.

Romário passou, então, a procurar outros atletas para participar da fraude. Ele chegou ao companheiro de clube Gabriel Domingos.

Inicialmente, os procuradores apontavam que Domingos havia emprestado a conta bancária utilizada no repasse do dinheiro. Pouco tempo depois, o MP concluiu que ele tem envolvimento maior no caso.

Convites aprovados

Em reunião nesta terça (13), a CPI aprovou novos convites para depoimentos, entre os quais:

– do secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas;

– do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto;

– e da ministra do Esporte, Ana Moser.

As audiências ainda não têm data para ocorrer.

Além do depoimento de Romário, os parlamentares trabalhavam com a previsão de que ouviriam o jogador Eduardo Bauermann.

Bauermann, no entanto, foi ao Supremo Tribunal Federal (STF) para não ser obrigado a comparecer. O pedido foi aceito pelo ministro André Mendonça.

Então jogador do Santos Futebol Clube, Eduardo Bauermann aceitou entrar no esquema para receber um cartão amarelo em uma partida contra o Avaí, pelo Brasileirão de 2022. Ele chegou a receber R$ 50 mil adiantados, mas não cumpriu o acordo. O Santos afastou o atleta em maio. As informações são do portal de notícias G1.

