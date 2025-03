Bruno Laux CPI das Bets recebe ex-viciado em apostas para oitiva sobre riscos da prática

Por Bruno Laux | 23 de março de 2025

(Foto: EBC)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Ludopatia em pauta

A CPI das Bets do Senado receberá nesta terça-feira o empresário e ex-apostador André Holanda Rodrigues Rolim para uma oitiva sobre sua experiência como ludopata em recuperação. O convidado dará um depoimento sobre os reflexos do vício em jogos em seu cotidiano, explicando os riscos que as apostas podem trazer para a saúde mental e financeira das pessoas.

Marca do PAC

O governo federal passou a adotar nesta sexta-feira um novo padrão geral de placas de obras, programas e projetos, adicionando a marca do Novo Programa de Aceleração do Crescimento. Anunciada pela Secom da Presidência, a atualização de design tem foco na identificação de iniciativas realizadas a partir do PAC, assim como dos materiais de publicidade vinculados a políticas públicas.

Capacitação no Turismo

O Ministério do Turismo está oferecendo, em parceria com o Senac, 1,6 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional no setor para quem tem renda familiar per capita de até 2 salários mínimos mensais. As capacitações são destinadas a profissionais que já atuam ou que tem interesse em atuar em negócios do segmento turístico.

Banco de prisões

O Conselho Nacional de Justiça anunciou na última semana um novo painel estatístico do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, que contabiliza o número de cidadãos procurados, foragidos e privados de liberdade. A versão atualizada da ferramenta disponibiliza ainda informações sobre audiências de custódia, que antes ficavam em uma plataforma de preenchimento não obrigatório pelos tribunais.

Tributos para educação

Está tramitando na Câmara um projeto de lei complementar que cria o Fundo de Solidariedade Educacional e Geracional e a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre Grandes Fortunas para Educação. A instituição dos mecanismos tributários, com incidência em pessoas físicas com patrimônio acima de R$100 milhões e de empresas com mais de R$500 milhões em dividendos, visa arrecadar e gerenciar recursos para financiar creches, a educação em tempo integral e o ensino superior públicos.

Cripto no Brasil

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vai promover uma audiência pública para debater a regulação do mercado de criptomoedas no Brasil. A reunião abordará o projeto de lei da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) que trata das corretoras de criptoativos e da exigência de segregação patrimonial, que impede que recursos dos clientes se misturem aos da empresa.

Comitê de condomínio

Uma proposta do deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL) em tramitação na Câmara proíbe cláusulas em convenção condominial que restrinjam a locação de imóveis comerciais para agremiações partidárias. O autor do texto afirma que o projeto tem o objetivo de desmistificar a imagem negativa atualmente atribuída a partidos políticos, além de impedir a restrição de um direito previsto pela Constituição às legendas.

Conferência adiada

O Ministério das Cidades decidiu adiar para outubro a realização da 6ª Conferência Nacional das Cidades, prevista até então para agosto. O adiamento busca conceder mais tempo para que municípios, estados e o DF realizem suas conferências locais antes do evento geral, destinado à participação popular na definição de políticas públicas nas cidades brasileiras.

Apps contra o racismo

A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia e o Ministério da Igualdade Racial realizaram na sexta-feira a primeira ação conjunta do acordo técnico assinado entre as partes para o combate ao racismo nas plataformas de mobilidade. Através das redes sociais e dos próprios aplicativos, empresas do ramo vão disseminar conteúdos educativos para a população, com foco em como identificar, prevenir e enfrentar situações de discriminação racial.

Combate à vulnerabilidade

O governo gaúcho realiza nesta segunda-feira a solenidade de lançamento do projeto Emancipa Família Gaúcha, destinado à capacitação profissional de 2,2 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social. Na mesma cerimônia, o Executivo anunciará a criação do Diagnóstico de Inclusão Socioprodutiva Gaúcho para mapear as condições financeiras e os dados econômicos e profissionais de famílias vulneráveis socioeconomicamente.

Salas das Margaridas

A Polícia Civil do RS inaugurou na última semana cinco novas Salas das Margaridas, destinadas ao atendimento humanizado de mulheres em situação de violência. Com mais de 90 unidades em funcionamento no Estado, os espaços visam criar um ambiente mais acolhedor, que garanta a privacidade das vítimas para o relato das situações de violência sofridas.

Sindicato e trabalho

A Fecomércio-RS estará no litoral gaúcho entre os dias 27 e 29 de março para a realização da 9ª edição do Congresso de Relações Sindicais e do Trabalho. O evento reunirá representantes do Poder Público e da iniciativa privada para debater temas relevantes relacionados aos desafios e avanços no campo das relações entre sindicato, empresa e trabalhadores.

Visita capixaba

A prefeitura de Porto Alegre recebeu na sexta-feira a visita do secretário da Fazenda de Guarapari (ES), Raphael Maleque, e equipe, para apresentar ao grupo capixaba as práticas adotadas pelo município na gestão fiscal. Visando fortalecer sua estrutura fazendária, a comitiva conheceu de perto na capital gaúcha as ações do Executivo porto-alegrense no setor, com foco na melhoria da arrecadação, cobrança de dívida ativa, mediação tributária e na modernização dos processos.

Saúde digital

Com foco no compartilhamento de dados da Saúde, o Conselho Regional de Medicina do RS promoverá no dia 4 de abril, em parceria com a prefeitura de Porto Alegre, o “Fórum de Saúde Digital: Dados e Inteligência Artificial”. O evento abordará, entre outros temas, os avanços da proposta do Executivo municipal validada pela Câmara de Vereadores em 2024 que define o uso do CPF como identificador nos bancos de dados de hospitais, clínicas e laboratórios.

POA 253 anos

Porto Alegre contará com uma série de ações culturais ao longo dos próximos dias, em alusão aos 253 anos do município, celebrado em 26 de março. A programação será integrada por uma série de shows musicais, exposições de arte, corridas e eventos esportivos, além do tradicional Baile da Cidade, no Parque da Redenção.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

