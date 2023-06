Política CPI do MST convoca João Pedro Stédile e José Rainha; líderes do MST e da Frente Nacional de Lutas

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Eles deverão comparecer ao colegiado como testemunhas. Não há data para as audiências. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A CPI do MST convocou nessa terça-feira (20) João Pedro Stédile e José Rainha para prestar esclarecimentos ao colegiado na condição de testemunha. Ele são líderes de movimentos sociais que lutam pela reforma agrária no campo. Stédile está à frente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e Rainha é liderança da Frente Nacional de Lutas (FNL).

Ainda não há data para os depoimentos. Os requerimentos foram apresentados por parlamentares do União Brasil, PL e PP.

Entendimentos do Judiciário preveem que testemunhas convocadas por uma CPI são obrigadas a comparecer. Pessoas que foram alvo de convite, não. Investigados também têm o direito de não participar.

Inicialmente, os membros construíram acordo para converter outros requerimentos de convocação em convite. Rainha e Stédile, no entanto, não entraram no arranjo.

A pedido da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP), porém, os pedidos não foram votados.

Outros requerimentos

Após aprovar as convocações, os deputados seguiram para a discussão e análise de pedidos de documentos, informações e requisição de servidores à CPI.

Havia acordo para votação em bloco dos requerimentos, mas Sâmia Bomfim se posicionou de forma contrária e disse que seguiria com um pedido para retirar os itens de pauta.

“Como foi feito acordo e não foi cumprido, os requerimentos que nós retiramos hoje, amanhã vamos apresentar extrapauta”, disse o presidente da CPI, Tenente Coronel Zucco (Republicanos-SC), antes de encerrar a reunião desta terça.

Segundo Zucco, todos os itens que restaram da pauta deverão ser votados nesta quarta (21).

Instituída há quase dois meses, a CPI do MST é vista pelo movimento como uma tentativa de criminalizar a luta social e a reforma agrária, além de uma forma de atacar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde 2003, o MST já foi investigado em quatro comissões de inquérito no Congresso Nacional, sendo a primeira a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da Terra, que funcionou entre 2003 e 2005.

Um outro requerimento, que previa a convocação do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, foi retirado de pauta, a pedido do autor, deputado Evair de Melo (PP-ES), após um acordo no colegiado. Apesar disso, na sessão desta quarta-feira (21) ou na semana que vem, o requerimento poderá ser novamente analisado pela comissão, que tem maioria de integrantes da oposição. Costa foi governador da Bahia entre 2014 e 2022.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/cpi-do-mst-convoca-joao-pedro-stedile-e-jose-rainha-lideres-do-mst-e-da-frente-nacional-de-lutas/

CPI do MST convoca João Pedro Stédile e José Rainha; líderes do MST e da Frente Nacional de Lutas

2023-06-20