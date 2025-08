Bruno Laux CPI na Assembleia para investigar concessionárias de energia no RS recebe apoio multipartidário

Por Bruno Laux | 6 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Assembleia gaúcha. (Foto: Paulo Garcia/ALRS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

CPI das Concessionárias

O presidente da Assembleia gaúcha, deputado Pepe Vargas (PT), anunciou nesta terça-feira o deferimento da instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que investigará as recorrentes falhas no serviço público concedido de distribuição de energia elétrica no RS. Articulado pelo deputado Miguel Rossetto (PT) e apoiado por 19 parlamentares de diferentes legendas e espectros ideológicos, o colegiado terá foco na atuação das empresas CEEE Equatorial e Rio Grande Energia (RGE), investigando demandas e propondo iniciativas sobre reiterados problemas relatados nos serviços pelos gaúchos. O grupo contará com 12 titulares e 12 suplentes, que serão integrados por indicações de três parlamentares do PT, dois do PP e um de cada para MDB, PL, PR, PSDB, PDT e União, além de uma vaga para rodízio entre as demais legendas da Casa.

Energia em pauta

Representantes da ANEEL estiveram em Porto Alegre entre os dias 4 e 5 de agosto para uma agenda técnica e institucional voltada ao fortalecimento da cooperação com a AGERGS e na fiscalização das distribuidoras CEEE Equatorial e RGE. Lideranças da agência estiveram avaliando indicadores do primeiro semestre de 2025, além das medidas adotadas para melhorar a qualidade do serviço e as fiscalizações descentralizadas no Estado. Também representada pelo diretor-geral Sandoval Feitosa, a agência participou do painel “Transição Energética e os Planos do Setor Privado Frente às Mudanças Climáticas”, no evento Brasil de Ideias, em que defendeu a colaboração entre os setores público e privado para acelerar a transição energética e enfrentar os desafios das mudanças climáticas

Sobreposição de prioridades

Durante pronunciamento no plenário do Parlamento gaúcho, nesta terça-feira, o deputado Airton Artus (PDT) criticou o que descreve como sobreposição de debates ideológicos aos interesses da população. O parlamentar destacou que “faz muito tempo” que segmentos relevantes da política brasileira não concedem a devida atenção ao setor produtivo, que enfrenta a ausência de projetos para a indústria e agricultura gerada pelo foco em discussões sobre ideologia. Para Artus, a crise gerada pelo “tarifaço” de Donald Trump contra produtos brasileiros somente escancarou a situação já existente. “O presidente Lula procurou o conflito por interesse eleitoral, o ex-presidente Bolsonaro pensa mais na família e seus projetos pessoais. E o ministro Alexandre de Moraes personalizou o debate e não colabora com o distensionamento do ambiente”, pontua o deputado.

Resiliência climática

Lideranças de órgãos federais, estaduais e municipais vão se reunir com especialistas em Porto Alegre entre os dias 27 e 28 de agosto para o 1º Seminário Estadual de Defesa Civil e Resiliência Climática nos Municípios, promovido pela Famurs. O evento abordará a importância da preparação das cidades diante de desastres climáticos e emergências, debatendo detalhadamente protocolos, estratégias e o papel da gestão pública diante de recorrentes eventos do gênero no território gaúcho. Adriane Perin, presidente da entidade, afirma que a reunião surge como resposta concreta à urgência da pauta climática nos municípios, que, segundo ela, demanda “preparo, informação e articulação entre os entes”.

Regulação ultrapassada

O PSOL ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF contra leis estaduais do RS que ainda regulam a carreira da Brigada Militar e dos Bombeiros com base em normas de 1997. A ação, articulada pela deputada Luciana Genro (PSOL), foi protocolada após o governo gaúcho lançar editais de concurso para Capitão sem adequação à Lei Orgânica Nacional das PMs e Bombeiros, sancionada pelo presidente Lula em 2023. A legenda pede a suspensão dos concursos e a exigência de que o Estado crie nova legislação compatível com a lei federal, que prevê ingresso inicial e progressão na carreira, e não entrada direta como oficial. Segundo Luciana, o atual modelo perpetua a divisão entre oficiais e soldados e viola a nova norma.

Bruno Laux

@obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/cpi-na-assembleia-para-investigar-concessionarias-de-energia-no-rs-recebe-apoio-multipartidario/

CPI na Assembleia para investigar concessionárias de energia no RS recebe apoio multipartidário

2025-08-06