Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

Lideranças partidárias desaceleraram o ritmo e a pressão para a CPMI dos Atos de 8 de janeiro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Câmara dos Deputados instalou três Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) nessa quarta-feira (17). Na prática, os três colegiados, que vão apurar diferentes temas, podem iniciar os trabalhos. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos de 8 de janeiro atingiu o quórum necessário e será instalada na terça-feira (23), segundo o deputado Arthur Maia (União-BA), que deve ser escolhido para presidir o colegiado.

A primeira instalada foi a CPI criada para apurar invasões do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). Na reunião, os membros elegeram o deputado Coronel Zucco (Republicanos-RS) como presidente do colegiado. Ele indicou Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro, para ocupar a relatoria.

Pouco depois, foi a vez da abertura dos trabalhos da comissão que apura a manipulação de resultados em partidas de futebol. Foi eleito o deputado Julio Arcoverde (PP-PI) para a presidência. Felipe Carreras (PSB-PE) será o relator.

Ainda pela tarde, os deputados instalaram a CPI que vai investigar as inconsistências no balanço das Americanas. No primeiro encontro, elegeram Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) para a presidência. O relator será Carlos Chiodini (MDB-SC).

As três comissões terão novas reuniões na próxima semana.

Por enquanto, as CPIs do MST, da Manipulação no Futebol e das Americanas devem ter encontros na terça (23), quando cada colegiado deve discutir o seu plano de trabalho.

Segundo o regimento da Câmara, cada CPI terá prazo de 120 dias, prorrogável por até metade, para conclusão dos trabalhos.

Além das três já instaladas, a Casa criou na noite desta quarta mais uma comissão de inquérito para apurar indícios de fraude de empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio das criptomoedas. A comissão terá 32 titulares e 32 suplentes e poderá funcionar por 120 dias.

CPI dos Atos de 8 de janeiro

Com o foco voltado para as CPIs da Câmara, as lideranças partidárias desaceleraram, nos últimos dias, o ritmo e a pressão para a CPI dos Atos Golpistas. Em ritmo lento de indicações, o colegiado, vinculado ao Congresso, perdeu fôlego.

Mas, segundo o deputado Arthur Maia (União-BA), indicado pelos líderes para ocupar a presidência da comissão, o colegiado deve ser instalado na próxima terça-feira (23).

“A CPMI do 8 de Janeiro atingiu o quórum necessário para ser instalada. Falei há pouco com o senador Rodrigo Pacheco e fui informado que a instalação do colegiado acontecerá na próxima terça-feira, 23/05”, disse.

A comissão foi criada há quase um mês em meio a pressões de deputados e senadores contrários ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O início dos trabalhos depende das indicações de membros feitas pelos líderes partidários do Congresso. A comissão terá 16 deputados e 16 senadores titulares.

Segundo a última atualização, faltam somente as indicações de 9 parlamentares da Câmara dos Deputados.

Eles pertencem aos dois maiores blocos da Casa — União Brasil, PDT, PSB, Avante, Solidariedade, Patriota e PSDB-Cidadania; e MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC.

