Rio Grande do Sul Cremers isenta médicos de taxas para segunda via de documentos perdidos em enchentes

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2024

A isenção será válida por três meses e exigirá comprovação de que a perda dos documentos ocorreu devido ao desastre climático. Foto: Cremers/Divulgação

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) anunciou que médicos registrados terão isenção das taxas para emissão da segunda via de documentos de identificação profissional extraviados durante as recentes enchentes. A decisão visa facilitar o exercício da profissão e garantir a continuidade da assistência à saúde em meio à calamidade pública.

A isenção será válida por três meses e exigirá comprovação de que a perda dos documentos ocorreu devido ao desastre climático. A medida se aplica a pessoas físicas, enquanto empresas já estão isentas de pagamento para emissão da segunda via do certificado de regularidade.

“Assim como milhares de gaúchos, muitos médicos perderam tudo nas enchentes, inclusive seus documentos de identificação, necessários para o exercício profissional. Sensível a essa situação, o Conselho vai isentar o pagamento das taxas para que não haja ainda mais prejuízos ao atendimento da população”, declarou Eduardo Neubarth Trindade, presidente do Cremers.

Cremers isenta médicos de taxas para segunda via de documentos perdidos em enchentes

