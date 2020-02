Agro Cresce o faturamento da Marcher Brasil na primeira feira de agropecuária de 2020

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Foto: Divulgação

Os resultados foram positivos para a Marcher Brasil durante a Show Rural Coopavel 2020, primeira feira agropecuária do calendário nacional, que aconteceu de 3 a 7 de fevereiro, em Cascavel, no Paraná. No evento, a empresa especializada em soluções para armazenamento móvel em silos-bolsa, obteve um crescimento de faturamento de 40% sobre o valor alcançado na edição do ano anterior. Ao longo da feira, a Marcher Brasil apostou em suas soluções para o segmento de pecuária, com destaque para o equipamento INGRAIN 60, voltado ao armazenamento de grãos úmidos destinados à alimentação animal de corte e leiteira, e suinocultura. Entre os Estados que mais compraram os produtos da Marcher, estão o Paraná e Mato Grosso do Sul.

“A Show Rural costuma ser um termômetro para o calendário de feiras do ano, e por esta razão estamos otimistas para 2020. Além da expectativa dos clientes com altos volumes de colheitas de soja, por exemplo, os bancos estão oferecendo recursos que facilitam a compra e renovação de maquinários agrícolas”, avalia Myriam Bado, diretora da Marcher Brasil.

