Geral Cresce o interesse dos brasileiros em estudar no Canadá

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Uma das razões que levam a essa procura são a qualidade do ensino canadense. (Foto: Unsplash)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma pesquisa realizada pela IE, empresa especializada em intercâmbio, apontou que houve um aumento de 55% nas buscas de brasileiros por oportunidades de estudo no Canadá no último ano. E, entre aqueles que desejam morar no país norte-americano, 48% estão interessados em cursar o ensino superior por lá.

Segundo o levantamento, algumas das razões que levam a essa procura são a qualidade do ensino canadense e o fato de o país permitir que estudantes de programas voltados para a carreira trabalhem durante o intercâmbio.

Marcelo Melo, especialista em educação internacional e sócio da IE Intercâmbio, revela que os três principais perfis de brasileiros que vão estudar no Canadá são: universitários entrando no mercado de trabalho, profissionais que já têm emprego e precisam melhorar o inglês por conta da posição atual e trabalhadores que pretendem aprender o idioma para buscar uma oportunidade global – muitas vezes, no próprio Canadá.

Já aqueles que desejam fazer faculdade por lá costumam ser pessoas que têm planos de atuar no mercado canadense em busca de uma residência permanente. “O ponto de partida para esta modalidade é já falar inglês, pelo menos um nível intermediário que consiga se comunicar”, afirma.

Melo destaca que as principais vantagens para os estudantes brasileiros residem na solidez de oportunidades de trabalho e na qualidade de vida. “A segurança é um ponto sensível que faz muitos brasileiros quererem morar em outro país”, pontua. “Há outros benefícios que variam pela região escolhida. Por exemplo, em Montreal há uma bolsa para estudar francês”, diz.

O estudo mostrou ainda que a maioria dos brasileiros que têm escolhido o Canadá como destino para estudar tem entre 22 e 42 anos de idade e possui nível de inglês básico. Além disso, 59% são mulheres.

Ensino superior

Melo explica que existem três tipos de educação superior no Canadá: faculdades privadas, faculdades públicas e universidades.

– Faculdades privadas: são cursos de menor duração e investimento, com foco em formar o aluno mais rápido para que ele possa atuar no mercado de trabalho canadense. “Quando o aluno inicia este programa, ele já pode trabalhar em posições de entrada no mercado de trabalho para ganhar um salário que ajude nos seus custos”, detalha. No entanto, essa modalidade não permite que estrangeiros apliquem para o visto de trabalho após se formarem.

– Faculdades públicas: apesar do nome “público”, esse é um tipo de curso superior com valor mais elevado e com requisitos de ingresso mais rígidos, principalmente no que diz respeito ao nível do idioma. A duração dos programas varia de 2 a 3 anos e, ao final do curso, o aluno pode aplicar para a permissão de trabalho após se formar. “A somatória deste nível de educação e a experiência de trabalho após formado são essenciais para aplicar futuramente para uma residência permanente”, diz Melo.

– Universidades: voltadas para quem deseja seguir uma carreira acadêmica, fazer uma graduação, pós, mestrado ou obter um doutorado, para ser um médico, por exemplo. Os valores são mais elevados e os níveis de exigência de educação prévia são os mais rígidos. Estudantes universitários podem obter a permissão de trabalho.

Vistos

Para estudar por até seis meses, brasileiros podem aplicar para um visto de “visitante” que exige menos burocracias do que o visto de estudante. Outra possibilidade é utilizar um visto de turismo americano que esteja válido e aplicar para o ETA (electronic travel authorization), uma autorização online para entrar no Canadá.

Já para qualquer programa de estudos acima de seis meses é necessário aplicar para um visto de estudante. Nesse caso, o interessado deve apresentar documentos como carta de aceitação da instituição de ensino e exames realizados por um médico credenciado pelo consulado. As informações são do jornal Valor Econômico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/cresce-o-interesse-dos-brasileiros-em-estudar-no-canada/

Cresce o interesse dos brasileiros em estudar no Canadá

2023-08-08