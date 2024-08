Esporte Crescimento dos cassinos online movimenta a economia brasileira

O governo decidiu regulamentar o segmento e espera arrecadar até R$ 12 bilhões em impostos nos próximos anos.

O crescimento dos cassinos online, incluindo os melhores sites de roleta , é uma realidade no Brasil. O segmento passou a ser permitido no fim de 2018 e, em poucos anos, já se tornou uma das principais referências da indústria do entretenimento online.

E o sucesso dos cassinos online também tem surtido efeitos positivos na economia brasileira. O segmento, afinal, já movimenta enormes quantias e, conforme um levantamento da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo (Fhoresp), até 2027, deverá faturar cerca de R$ 100 bilhões.

Justamente pelas previsões animadoras, o governo decidiu regulamentar o segmento e espera arrecadar até R$ 12 bilhões em impostos nos próximos anos.

Isso tudo mostra que os cassinos online não são mais “apenas” uma opção interessante de entretenimento online. Na verdade, as bets já conquistaram uma grande importância na economia nacional, e a expectativa é de que o sucesso perdure por bastante tempo.

Motivos do sucesso dos cassinos online

E o que explica o enorme sucesso dos cassinos online no Brasil? Há pelo menos três fatores principais que ajudam a entender o boom do segmento, que criou uma enorme base de adeptos de forma praticamente instantânea.

Em primeiro lugar, os brasileiros sempre amaram entretenimento online. .

Isso é o que atestam diversas pesquisas e, afinal, basta uma olhada rápida em qualquer rede social para constatar a enorme presença de brasileiros – e isso desde os tempos do Orkut!

Um relatório produzido pelas plataformas We Are Social e Meltwater revela que o brasileiro é o segundo povo que mais passa tempo online com uma média de 9h13. Portanto, qualquer empreendimento com foco no universo online já tem uma grande chance de vingar no Brasil. Principalmente se ele unir outros fatores interessantes, como é o caso dos cassinos.

Jogos atrativos

Um desses fatores é justamente a atratividade dos serviços ofertados. Os cassinos online, afinal, dispõem de uma enorme variedade de jogos, incluindo alguns dos mais famosos do mundo.

O pôquer, por exemplo, já conta com 7 milhões de praticantes no Brasil. Considerado um esporte da mente, este é um dos jogos que mais despertam a curiosidade nas pessoas por toda a aura de mistério que o envolve.

Mas há muitos outros jogos que atraem milhões de pessoas, como os slots, o blackjack e o baccarat. Isso sem falar nas roletas, é claro.

Investimentos em tecnologia

Aliado a tudo isso, um dos grandes fatores que contribuem para o sucesso dos cassinos online é o alto investimento em tecnologia que as plataformas do segmento fazem.

A Realidade Aumentada (RA), por exemplo, praticamente leva os cassinos até a casa dos usuários. Mesclando mundo virtual com real, ela cria uma experiência 3D e aumenta o nível de interatividade dos jogadores, o que proporciona uma sensação incrível para os envolvidos.

O mesmo se aplica à Inteligência Artificial (IA) e à criptografia, que têm sido fortes aliados dos cassinos online para elevar principalmente a segurança dos usuários, protegendo dados e transações realizadas nas plataformas.

Mundo digital

Com todos esses fatores e considerando que vivemos em um mundo digital, os cassinos online têm um enorme campo para continuar crescendo. É o que indicam as principais previsões – e levando em conta o retrospecto recente do segmento, as empresas do setor têm muitos motivos para otimismo.

Os próximos anos, portanto, deverão continuar produzindo dados muito interessantes de serem observados. O entretenimento online, afinal, já tem uma presença avassaladora no mundo, e no Brasil mais ainda.

Quais novidades ainda estão por vir no segmento? Com o avanço da tecnologia ,é incrível pensar em tudo o que os cassinos online poderão ofertar para os usuários em um futuro próximo. E o exemplo da Realidade Aumentada o quão dinâmico este universo poderá ser.

